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周五強冷空氣南下 最冷時間點在下周一

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
周五將有一波強冷空氣南下。本報資料照片
周五將有一波強冷空氣南下。本報資料照片

影響台灣的東北風在今天將逐漸減弱，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，大台北地區和整個西半部的天氣都相對穩定，東北部和東部雲量仍然偏多，有局部短暫陣雨，基隆、宜蘭和花蓮北部仍要留意有局部較大雨勢。

溫度方面，他說，要注意日夜溫差，北部因為雲量減少的關係，白天舒適可達26、27度，入夜後降溫快，至清晨約21至22度，不過白天也要注意有時風大也會覺得涼。新竹以南溫差更明顯，白天略熱可達30度，晚上到明天清晨也是會有涼意，約20到23度。東半部溫差比較沒有那麼大，一整天都是舒適偏涼，白天高溫約23到25度，低溫約20到23度。

另外，今天還是要注意空氣品質和沿海風浪，背風側的中南部地區，今天空氣品質有機會達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級，主要是細懸浮微粒和中午過後的臭氧濃度容易偏高。北部和東北部沿海則要留意風浪，雖然東北風逐漸減弱，但是海面的陣風仍然可以達8到9級，前往海邊活動還是要特別注意安全。

穩定的天氣可以持續到周四，賴忠瑋說，周五將有一波強冷空氣南下，不過最冷的時間點不在周五，而是在下周一清晨，包含中部以北和東部的低溫都有機會降到只有17、18度，空曠地區還有機會再低1到2度。這波冷空氣將在周五報到，溫度在周六及周日逐漸下降，周日晚上到下周一降到谷底，下周二緩步回溫，下周三再回到像現在的情況。

他說，接下來強冷空氣出現的機會將越來越多，目前北方的冷空氣活動越來越明顯，南下的幅度也會越來越大，建議可以提早做好準備，尤其是北部和東部。中南部雖然受冷空氣的影響會比較晚，不過早晚的低溫也容易降得更低。

低溫 空氣品質

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