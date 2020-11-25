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周五東北季風南下 吳德榮：周六晚起低溫下探14度

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
周五至下周一比前一波水氣更多的東北季風逐漸南下，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大，北台灣感覺較為濕冷，其他地區氣溫略降。本報資料照片
周五至下周一比前一波水氣更多的東北季風逐漸南下，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大，北台灣感覺較為濕冷，其他地區氣溫略降。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東北風減弱，西半部晴時多雲；北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨；各地白天舒適微熱，早晚仍偏涼。今天北部19至28度、中部18至32度、南部19至32度、東部19至30度。

「一場秋雨一場寒」，他說，周五至下周一比前一波水氣更多的東北季風逐漸南下；迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。東北季風的冷空氣比前一波略強，約低3度，北台灣感覺較為濕冷，其他地區氣溫略降。

他說，周六晚起至下周一清晨及夜間，平地測站最低氣溫約有降至14、15度的機率。模式模擬仍持續微調中，應繼續觀察。

下周二東北季風略減弱，氣溫小幅回升，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。

吳德榮 新竹 中央大學

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