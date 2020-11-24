南迴電氣化12月23日通車 至1月3日南迴列車半價優惠

南迴鐵路電氣化12月23日正式通車營運，立委劉櫂豪說，本月23日他再度向到台東視察的交通部長林佳龍建議規畫慶祝通車優惠活動，林佳龍指示台鐵局研議「台鐵局慶祝南迴鐵路電氣化通車優惠方案」，已規畫於12月23日至隔年1月3日期間，南迴線列車全面5折優惠，台鐵局今晚零時起開放訂位，已售出的團體票，可於乘車完畢後憑車票退差額，其餘相關細節，可參考台鐵局官網公告訊息。

劉櫂豪說，101年上任立委的首次質詢，就是向交通部爭取南迴鐵路電氣化計畫，該項重大交通建設計畫工程，從評估、規畫到動工長達9年，終將在12月23日通車營運，完成環島鐵路動力一元化的新里程碑。他在11月18日交通委員會審議交通部所屬110度單位預算時質詢林佳龍，針對南迴鐵路電氣化工程12月23日正式通車營運，建議交通部於通車典禮時，能規畫慶祝通車優惠，讓鄉親共同參宇南迴電氣化通車歷史時刻，也感受喜悅，也是對台鐵和交通部最正面的宣傳。