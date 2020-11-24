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12月23日南迴電氣化全線通車 限時12天對號列車五折

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
配合枋寮-知本間電氣化通車，12月23日起，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運。聯合報系資料照
配合枋寮-知本間電氣化通車，12月23日起，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運。聯合報系資料照

配合枋寮-知本間電氣化通車，12月23日起，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，明天凌晨零時開放搶票。台鐵稍早拍板，12月23日起至明年1月3日止，共十二天所有經過南迴線對號列車，包含跨線列車、元旦連續假期加開班次的全票、孩童票以五折優惠價。

1973年台灣鐵路陸續進行電氣化工程，枋寮知本段因地處偏避施工不易，成為電氣化「最後1哩路」。2014年動工，今年底通車，自強號終於可以駛進。

台鐵官網稍早也宣布，為慶祝南迴鐵路電氣化通車，嘉惠地區民眾並帶動沿線觀光發展，同時鼓勵民眾元旦假期多利用大眾運輸工具，在劉櫂豪委員積極爭取，交通部長林佳龍指示積極推動下，自12月23日起至1月3日止（含元旦連續假期），提供行經南迴線列車（含跨線列車、元旦連續假期加開班次）全票、孩童票五折優惠（愛心票、愛心陪伴票、敬老票因已有票價優惠，不再重複優惠），歡迎民眾多加利用，體驗全新南迴線電化風情。

台鐵說，優惠車票可於台鐵局官網及台鐵e訂通APP訂票、各車站售票窗口、多功能自動售票機、代售通路（超商、郵局）購（取）票，旅客請於乘車前購買車票，車上補票及到站補票不適用，環島之星觀光列車1次、2次及使用電子票證旅客，亦不適用本優惠方案。

台鐵說，團體票乘車日期為12月23日起至1月3日止且行經南迴線對號列車，可於乘車完畢後持車票至車站退還差額。

台鐵說，南迴線為配合枋寮－知本間電氣化通車，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行六列次普悠瑪及四列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於臺東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。

台鐵說，電化通車後，環島路網即全面電氣化，鐵道局也預計投入7.882億元，針對南迴沿線八個車站（計有大武、金崙、太麻里、知本、南洲、佳冬、加祿、內獅）美化，重塑場站外觀風貌、優化周邊環境景觀、強化車站空間質感。未來更配合新型電車陸續到位，將大幅提升南迴旅運、觀光及環保服務品質。

不過就有鐵道迷向本報表示，因為距離賣票只有兩小時，聽到消息有點措手不及；不過也有鐵道迷說，就當作小確幸，買到賺到。據了解，台鐵內部人員也擔心，儘管系統的設計好了，但因為沒經過測試，很怕凌晨零時一到，訂票大亂，不敢掉以輕心。

而這也不是台鐵首次降低票價慶祝電氣化通車。2014年花東鐵路電氣化通車時，亦曾推過普悠瑪列車八八折優惠。

南迴線 台鐵

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