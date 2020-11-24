幫漸凍人留下聲音 專屬合成系統找回說話溫度

全台約有千名漸凍人患者，隨病程進展，恐漸漸失去說話能力，只能靠電腦發出冷冰冰的聲音。漸凍人協會和學界合作，替患者打造專屬語音合成系統，幫患者找回說話的溫度。

運動神經元疾病俗稱「漸凍症」，是一種因運動神經元漸進性退化而造成全身肌肉萎縮及無力的疾病，好發於40至60歲，男女罹患比例約1.5：1，致病原因不明，遺傳機率為5%至10%，至今沒有治癒方式。

根據統計，全台每年新增病患至少460人，以盛行率每10萬人有0.5至0.6人來推估，全台患者數約1000人。

漸凍人協會理事長沈心慧今天表示，漸凍病友在不斷失去肌肉能力的過程中，患者可能從喝水容易嗆到、聲音逐漸沙啞，到無法使用喉嚨肌肉進行說話，等同完全失去聲音。

沈心慧說，聲音是一種識別身分的方式，也是表達情感最重要的方式，失去聲音，等同抹去了個人的獨特性，患者為了和外界溝通，只好轉而使用眼控電腦等溝通輔具，但除了要花費大量時間以注音拼出文字，且電腦打出來的文字僅能發出冰冷的Google小姐聲音，缺少人與人溝通時的溫度，因此病友大多只會用來傳達基本生理需求，很難和親友展開更多對話。

為了幫病友找回聲音，漸凍人協會好和台北大學通訊工程學系團隊合作推出「回聲計畫」，開發出漸凍症病友的客製化語音合成系統，讓病友可以留存自己的聲音，重拾說話的溫度。

今年42歲的病友阿倫，發病前是工廠產線的管理人員，工作之餘經常攝影、帶孩子外出遊玩，發病後他的體力逐漸下滑，直到有一天女兒告訴他「爸爸，你講話我都快聽不清楚了。」才讓阿倫驚覺在不久的將來，他恐怕連正常說話的能力都要失去。

為此，阿倫積極參與回聲計畫，透過語音系統保留自己的聲音，盼以聲音持續陪伴家人。

沈心慧說，回聲計畫今年3月啟動以來，替12名病友錄製聲音，其中3人已完成專屬的語音合成系統，透過建立語音合成系統，讓電腦傳達出的聲音不再是Google小姐聲音，而是病友最有溫度、最能撫慰家人的聲音。