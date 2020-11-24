萬里蟹大豐收 吃蟹正當時

萬里捕蟹船近來紛傳好消息，不但是花蟹大出，品質肥美又美味，愛吃萬里蟹的饕客得搶快前往大快朵頤。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）聯手在地特色社區與店家，即日起到一月二十五日起，加入七家合作業者的LINE帳號，就可以參加抽獎。

北觀處大推野柳瑪鋉漁村的瑪鋉居，在百年漁村前體驗古樸的漁村文化與風味，大啖近日頗夯的「蒸鮮宴」，品嚐當季的萬里蟹、魚蝦、貝類等。