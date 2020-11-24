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萬里蟹大豐收 吃蟹正當時
萬里捕蟹船近來紛傳好消息，不但是花蟹大出，品質肥美又美味，愛吃萬里蟹的饕客得搶快前往大快朵頤。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）聯手在地特色社區與店家，即日起到一月二十五日起，加入七家合作業者的LINE帳號，就可以參加抽獎。
北觀處大推野柳瑪鋉漁村的瑪鋉居，在百年漁村前體驗古樸的漁村文化與風味，大啖近日頗夯的「蒸鮮宴」，品嚐當季的萬里蟹、魚蝦、貝類等。
前往著名的三生櫻花步道，體驗現在的芒草風情，並與當地媽媽動手做洛神花蜜餞、品嚐洛神花相關產品，也有機會獲得當地媽媽利用百年宮廟的旗幟改裝的手工限量環保袋；或前往牧蜂農莊，體驗蜂蠟蠟燭製作與穿著採蜂蜜裝扮拍照留念；讓遊客在品嚐北海岸美食、觀賞美景，了解在地風情與文化，更貼近在地生活的新體驗。
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