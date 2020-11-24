嘉義肉鵝場確診禽流感 今年第52例

動植物防疫檢疫局今天表示，家畜衛生試驗所通知，嘉義縣太保市1肉鵝場確診為H5N5亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，嘉義縣家畜疾病防治所執行574隻鵝撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。109年迄今，確診及撲殺禽流感禽場案例計52例。

防檢局說明，近日天氣溫差大，為避免家禽受熱緊迫或溫差影響，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，尤其是確保禽舍保溫設備正常運作、降低飼養密度及適時投予綜合維生素，以減輕天氣造成緊迫的不利影響，並採行統進統出的經營模式、加強車輛與運禽箱籠進出禽場或人員進出禽舍清潔消毒等管控措施，可降低禽流感疫情發生。

近期國際間發生多起禽流感疫情，俄羅斯、哈薩克、以色列、英國及荷蘭已有高病原性禽流感確診案例，臨近日本亦有多起雞場高病原性禽流感案例。近來是候鳥南下度冬及禽流感好發的季節，台灣位處候鳥遷徙必經路徑，病毒一旦入侵國內產銷環境，易透過多種途徑於禽場間傳播，造成產業巨大衝擊。

防檢局呼籲，養禽業者應確實依照所在地縣市政府公告「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感發生，將不定期派員會同各直轄市、縣市動物防疫機關，加強查核禽場生物安全措施，倘查有不符規定者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺家禽依規定將不予補償。