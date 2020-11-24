陳瑞斌秀絕藝 致敬貝多芬、柴科夫斯基

有「天使手指」美譽的鋼琴家陳瑞斌24日舉辦獨奏音樂會，致敬貝多芬誕辰250週年及柴科夫斯基誕辰180週年，記者會場舞動其享譽樂壇的「天使手指」演奏，一曲舒伯特小夜曲意猶未盡，再來一曲拉赫曼尼諾夫；獨奏會將在12月4日台南文化中心、12月19日台北國家音樂廳登場。

「貝多芬在條件困苦之下得到各方支持，今天大家才能聆賞到眾多經典作品。」陳瑞斌說，從小父親就擺貝多芬畫像在鋼琴上，1到6年級他都在彈奏貝多芬的作品；「貝多芬的所有創作及他的過世都在維也納，我也是13歲就去維也納學鋼琴。」有幸師事20世紀最具代表性的俄羅斯演奏家，傳承衣缽給他這個會講德語的東方人。

「月光、熱情、皇帝，這些都是貝多芬身後，別人取的曲目名稱。」陳瑞斌笑說，像《月光》就是他追求女生不成功而譜寫出的幻想曲；「為何會有《熱情》？其實當時他在寫遺書，他把命運交響曲的動機放在其中，但他後來抗拒了，並沒有屈服於命運。」當知道文化背景及作者所承受的人生打擊後，對曲目的詮釋才會更深入。

陳瑞斌將以挑戰包括柴科夫斯基最著名的《四季》鋼琴曲集全集揭開序幕，下半場則演奏貝多芬著名《月光》、《熱情》鋼琴奏鳴曲等技巧艱難的曲目，除了技巧艱難，也是鋼琴曲目上最浪漫動人的曲目，藉由他的獨特詮釋與精湛琴藝，向兩位偉大的作曲家致敬。

【更多精采內容，詳見 】