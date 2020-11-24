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黃俊文奏布拉姆斯 呂紹嘉讚王者之風

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
小提琴家黃俊文24日在記者會當場演奏布拉姆斯，被NSO藝術顧問呂紹嘉稱讚有王者之風。（photo by NSO國家交響樂團）
小提琴家黃俊文24日在記者會當場演奏布拉姆斯，被NSO藝術顧問呂紹嘉稱讚有王者之風。（photo by NSO國家交響樂團）

小提琴家黃俊文將演奏布拉姆斯，NSO帶來斯特拉溫斯基《火鳥》！NSO國家交響樂團將於28日《琴挑·火鳥》音樂會演出布拉姆斯小提琴協奏曲，並有斯特拉溫斯基經典名曲《火鳥》；黃俊文24日也在記者會當場演奏布拉姆斯，被NSO藝術顧問呂紹嘉稱讚有王者之風。

「黃俊文的音樂溫暖又有內涵，且在演奏時會展現不凡的王者氣度！」呂紹嘉說，2019年與他合作巴爾托克第一號小提琴協奏曲時，團員即對黃俊文的表現即感到折服；布拉姆斯小提琴協奏曲在技術上有很高的要求，「以他才30歲的年紀而言，對音樂能有如此成熟見解和內涵，令人驚嘆！」

黃俊文表示，成為駐團音樂家能做音樂教育推廣，與更多年輕音樂學子進行交流，還能在舞台上演奏他喜歡的協奏曲作品；「布拉姆斯的小提琴協奏曲是我19歲在瑞士比賽的曲目，我認為演奏它需要更了解布拉姆斯的創作思維。」

「2021年為斯特拉溫斯基逝世50周年，《火鳥》是他3大芭蕾作品中的第1部。」呂紹嘉說，《火鳥》仍可看到斯特拉溫斯基後期浪漫派的風格，很綺麗、繽紛，充滿敘述性，是一部觀眾較易欣賞的作品。

黃俊文另舉辦《黃俊文的音樂共遊》音樂會，將與鋼琴家汪奕聞及NSO團員合作詮釋聖桑斯、蕭泰然、佛瑞、法朗克及勒克雷爾等室內樂作品，29日台北國家演奏廳、12月4日苗栗縣苗北藝文中心及12月5日雲林聲泊廳巡迴演出。

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