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水情吃緊 嘉南平原一期稻作明年休耕幾成定局

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區稻田。記者劉學聖／攝影
水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區稻田。記者劉學聖／攝影

水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局。

農委會農田水利署署長蔡昇甫今天表示，近期都沒有大量降雨，明天很可能做出嘉南明年一期稻作停灌決定，若確定停灌，預計明天下午召開記者會同步公布相關的補償、救助措施，約影響嘉南地區1.8萬公頃農地、2萬多名農民

蔡昇甫表示，目前宜蘭、花蓮、台東、高雄及屏東水情樂觀，但嘉南地區的水情不樂觀，可能在明天會議上會宣布明年嘉南地區停灌，他強調曾文、烏山頭水庫總蓄水量目前僅剩1.7億噸，就算不供給民生、產業用水，只給農業用水使用，到明年4月中就會空庫，若不停灌，一期作續種，等到抽穗期沒水灌溉，才領現金救助，損失更大。

水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區嘉南農田水利會灌溉渠道，目前水位幾乎見底。記者劉學聖／攝影
水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區嘉南農田水利會灌溉渠道，目前水位幾乎見底。記者劉學聖／攝影
水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區稻田。記者劉學聖／攝影
水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區稻田。記者劉學聖／攝影
水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區稻田。記者劉學聖／攝影
水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區稻田。記者劉學聖／攝影
水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區嘉南農田水利會灌溉渠道，目前水位幾乎見底。記者劉學聖／攝影
水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區嘉南農田水利會灌溉渠道，目前水位幾乎見底。記者劉學聖／攝影
水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區嘉南農田水利會灌溉渠道，目前水位幾乎見底。記者劉學聖／攝影
水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區嘉南農田水利會灌溉渠道，目前水位幾乎見底。記者劉學聖／攝影
水情吃緊老天爺不幫忙，中央旱災應變中心將決定嘉南明年一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局，圖為台南六甲區稻田。記者劉學聖／攝影
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