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卓越新聞獎出爐 首創Podcast獎項

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
2020卓越新聞獎新聞志業貢獻獎得主王健壯鼓勵新聞同業，在科技日新月異下，媒體還是要堅持老派的監督價值。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
2020卓越新聞獎新聞志業貢獻獎得主王健壯鼓勵新聞同業，在科技日新月異下，媒體還是要堅持老派的監督價值。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

因應Podcast興起的影響，卓新獎今年還設立了有關Podcast的獎項，由法律科普頻道《法克電台》得獎。第19屆卓越新聞獎頒獎典禮24日於誠品松菸舉行，現場還頒發了攝影、即時、深度報導與調查報導等獎項，報導題目多與香港反送中、新冠議題與人權有關。另外，新聞志業貢獻獎由資深媒體人王健壯獲得。

廣播新增Podcast

因應今年為台灣Podcast元年，今年卓新獎也新增Podcast獎項，由法律白話文運動團隊的《法克電台》獲得殊榮，是以簡單易懂的方式向民眾說明艱深法律觀念的頻道。頻道主講人之一的楊貴智表示，他們都是律師出身，卻可以獲得評審的肯定，希望可以藉此鼓勵更多Podcaster創作更多有創意的內容。

另外，廣播類的地方新聞獎則由國際教育廣播電台的《水泥窯燒垃圾、花蓮的危機與轉機？》獲得，探討地方在發展與環保、部落之間如何尋求平衡點。而新聞攝影獎由與《報導者》合作的香港年輕攝影師陳朗熹以《香港反修例運動-烈火黑潮》獲得，由報導者攝影組主任出面代領（因為人還在香港）。

調查報導辛苦

其中，鏡周刊記者陳虹瑾以《國家的囚徒：中國709大抓捕案律師王全璋》獲得了國際新聞平面與網路類的獎項，她上台領獎時也感謝團隊的幫助，語帶哽咽的表示，採訪的風險非常高，如果沒有處理謹慎，可能會讓許多受訪者受到中國政府刁難，「壓力非常非常大。」

國際新聞即時類則由中央社記者沈朋達「離開定係留低」香港反送中系列報導獲獎，他上台時感謝中央社願意給他機會，也期許自己日後更加努力、秉持媒體精神精益求精。

今年的新聞志業貢獻獎頒給了資深媒體人王健壯，他說，雖然他偕同創辦《明日報》、《風傳媒》與《上報》等網路媒體，仍自認為還是個老派的記者，所謂老派的意思就是對政府的持續監督，這種價值在威權時期非常重要，但到了現在民主自由的時代更顯珍貴。他提醒大家，世界各國在新聞自由都開始出現倒退的現象。

「專業主義是專制主義的天敵，新聞自由是民主政治的靈魂，而老派價值是新聞自由的靈魂。」因此他鼓勵同業一起找回過去的老派價值，持續針貶、監督政府。

而本屆的新聞卓越獎中，許多題材包括了香港反送中、新冠肺炎對世界的深遠影響等等，題材廣泛多元。

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