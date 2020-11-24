每天2.38件兒少私密照被散布 衛福部擬加重刑責

網路「獵童」問題愈來愈嚴重，今年1到6月全台每天有2.38件兒少私密影像被散布，網友「求上車」留言都在助長歪風。衛福部強調，將研議修法，針對持有兒少猥褻影片者處以刑責。

南韓網路性犯罪「N號房事件」震驚各界，也讓科技發展衍生出的新型態數位性別暴力問題浮出水面，類似性剝削問題也發生在國內兒少身上。

衛福部保護服務司司長張秀鴛今天受訪時表示，國內「兒童及少年性剝削防制條例」民國107年上路以來，拍攝兒少裸照、影片數量比例激增，從107年僅占所有性剝削案例的44%，108年攀升至59.1%，今年1到6月更暴增至77.6%，平均每天有2.38件兒少私密影像被散布。

張秀鴛說，全台每年約有1200件兒少性犯罪案件，受害者以國中生占大宗，高中生居次，但今年統計發現，國小生受害有明顯增加趨勢。

她指出，目前手機、網路太發達，當家庭支持、陪伴不足，孩子就可能上網交友，這類居心不良的「獵童」者就是利用孩子的好奇心，以各種理由誘拐拍攝裸露等私密影片，一旦上傳網路就一發不可收拾，可能不斷被轉傳、下載。

網路「獵童」主要有5類手法，包括成為知心好友、博取信任，假意成為男女朋友，以「愛我就要傳裸照給我」為由要求拍私密照，也有成人偽裝成同年齡青少年，要求彼此互換私密照以檢查發育狀況，甚至假裝成廣告公司找模特兒，或是用點數、寶物或演唱會門票作為交換。

然而，以往每當有受害人上網求助，恐面臨網路上排山倒海而來的指責、歸責被害人行為不檢點，張秀鴛說，很多網友常留言「求上車」、「求傳送門」等助長加害者的犯罪行為及責難被害人的社會氛圍，導致許多被害者不敢對外求助，甚至碰過兒少擔心挨罵或家長失望，一瞞再瞞，讓傷害不斷擴大。

張秀鴛呼籲，若孩子遇到類似事件，家長務必以陪伴代替責罵，並立即通知iWIN網路內容防護機構或撥打求助專線（02-2576-2016），趕緊下架不雅影像，杜絕更多傷害；民眾若接獲類似不雅影像，也可以截圖交給警方，人人都能是杜絕類似事件蔓延的吹哨者。

此外，張秀鴛強調，根據法令規定，無正當理由持有兒少猥褻影片，可開罰新台幣1萬至10萬元，目前也正研議加重為刑罰；若是轉傳、散播或販賣者，可依法處3年以下有期徒刑併科500萬元罰金，呼籲民眾勇於檢舉，切勿成為共犯。