快訊

中國「晶片自主」只是虛浮？紫光集團的債券違約風暴

找到了！台中「體育老師」教室露鳥還po網 國小生趴睡全入鏡

每天2.38件兒少私密照被散布 衛福部擬加重刑責

中央社 / 台北24日電
網路「獵童」問題愈來愈嚴重，今年1到6月全台每天有2.38件兒少私密影像被散布，網友「求上車」留言都在助長歪風。衛福部強調，將研議修法，針對持有兒少猥褻影片者處以刑責。示意圖／Ingimage
網路「獵童」問題愈來愈嚴重，今年1到6月全台每天有2.38件兒少私密影像被散布，網友「求上車」留言都在助長歪風。衛福部強調，將研議修法，針對持有兒少猥褻影片者處以刑責。示意圖／Ingimage

網路「獵童」問題愈來愈嚴重，今年1到6月全台每天有2.38件兒少私密影像被散布，網友「求上車」留言都在助長歪風。衛福部強調，將研議修法，針對持有兒少猥褻影片者處以刑責。

南韓網路性犯罪「N號房事件」震驚各界，也讓科技發展衍生出的新型態數位性別暴力問題浮出水面，類似性剝削問題也發生在國內兒少身上。

衛福部保護服務司司長張秀鴛今天受訪時表示，國內「兒童及少年性剝削防制條例」民國107年上路以來，拍攝兒少裸照、影片數量比例激增，從107年僅占所有性剝削案例的44%，108年攀升至59.1%，今年1到6月更暴增至77.6%，平均每天有2.38件兒少私密影像被散布。

張秀鴛說，全台每年約有1200件兒少性犯罪案件，受害者以國中生占大宗，高中生居次，但今年統計發現，國小生受害有明顯增加趨勢。

她指出，目前手機、網路太發達，當家庭支持、陪伴不足，孩子就可能上網交友，這類居心不良的「獵童」者就是利用孩子的好奇心，以各種理由誘拐拍攝裸露等私密影片，一旦上傳網路就一發不可收拾，可能不斷被轉傳、下載。

網路「獵童」主要有5類手法，包括成為知心好友、博取信任，假意成為男女朋友，以「愛我就要傳裸照給我」為由要求拍私密照，也有成人偽裝成同年齡青少年，要求彼此互換私密照以檢查發育狀況，甚至假裝成廣告公司找模特兒，或是用點數、寶物或演唱會門票作為交換。

然而，以往每當有受害人上網求助，恐面臨網路上排山倒海而來的指責、歸責被害人行為不檢點，張秀鴛說，很多網友常留言「求上車」、「求傳送門」等助長加害者的犯罪行為及責難被害人的社會氛圍，導致許多被害者不敢對外求助，甚至碰過兒少擔心挨罵或家長失望，一瞞再瞞，讓傷害不斷擴大。

張秀鴛呼籲，若孩子遇到類似事件，家長務必以陪伴代替責罵，並立即通知iWIN網路內容防護機構或撥打求助專線（02-2576-2016），趕緊下架不雅影像，杜絕更多傷害；民眾若接獲類似不雅影像，也可以截圖交給警方，人人都能是杜絕類似事件蔓延的吹哨者。

此外，張秀鴛強調，根據法令規定，無正當理由持有兒少猥褻影片，可開罰新台幣1萬至10萬元，目前也正研議加重為刑罰；若是轉傳、散播或販賣者，可依法處3年以下有期徒刑併科500萬元罰金，呼籲民眾勇於檢舉，切勿成為共犯。

猥褻 裸照

延伸閱讀

每天2.38件兒少私密影片外流 求上車、傳送門助長歪風

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

騙高校女視訊上空傳裸照 硬扯「她自己掀給我看」判刑

P聯盟／陳建州自比籃壇吹哨者 招黑體質可得PTT黑卡

相關新聞

公費流感疫苗剩20萬劑可打 50至64歲成人復打倒數七天

自12月1日起，恢復50至64歲無高風險慢性病成人公費流感疫苗接種作業，扣除校園接種部分，剩20幾萬劑可接種，今年該族群...

口罩鬆懈！類流感持續升溫 0至4歲類流感就診人次最高

我類流感持續緩升，近期0至4歲幼童類流感就診人次高於其他年齡層，近4周上呼吸道及類流感群聚檢出呼吸道融合病毒(RSV)共...

高嘉瑜自稱患「囤物症」 醫：囤物是種情障得靠藥物治療

民進黨立委高嘉瑜近期因自稱租屋卻擁房，引發爭議，前晚為澄清還貼租屋照，未料屋內衣物堆積如山、枕頭泛黃，又引起熱烈討論，而...

嘉南一期作可能停灌水稻每公頃補償8.8萬 農民：可接受

水情吃緊，桃竹苗1.9萬公頃農地先前破天荒在抽穗期停灌，中央旱災應變中心明天將決定嘉南一期稻作是否停灌，農委會農田水利署...

台鐵縱貫線台南=打狗通車120周年紀念套票 限量1500套

繼10月中旬台南市政府辦理DT668蒸汽火車慶祝台南建站120周年活動後，台鐵局11月28日上午於台南站推出縱貫線台南=...

甲狀腺囊腫不開刀 可評估超音波導引皮下酒精注射治療

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成，今天發表「一再復發甲狀腺囊腫不開刀」治療吞嚥障礙案例。葉美成表示，隨著醫療進...

農委會：香港是非洲豬瘟疫區 機上豬肉入境違法

非洲豬瘟中央災害應變中心發布自香港入境者帶含豬肉飛機餐下機遭罰經行政訴訟撤銷案例。強調會上訴的農委會今天說，香港通報疫情...

嘉南一期稻作停灌幾成定局明天宣布 台中也有危險

今年水情吃緊，桃竹苗1.9萬公頃農地先前破天荒在抽穗期停灌，中央旱災應變中心明天也將決定嘉南一期稻作是否停灌，農委會農田...

即日起 可可豆殼也能拿來泡茶囉！

可可豆除了可以製作巧克力外，現在連豆殼都可以拿來泡茶囉！衛福部食藥署今天公告即日起可可豆殼可作為沖泡茶飲的原料，但相關茶...

每天2.38件兒少私密影片外流 求上車、傳送門助長歪風

南韓網路性犯罪「N號房事件」震驚各界，衛福部統計，我國兒少性犯罪中，拍攝裸照、影片數量大幅增加，從107年占整體違反兒少...

風濕性關節炎用藥「快特止痛膜衣錠」3批號回收

衛福部食藥署今公布藥品回收警訊，仲發實業有限公司生產的風濕性關節炎用藥「快特止痛膜衣錠600毫克」，由廠商主動通報安定性...

台鐵員工遭爆上班爽去健身房 懲處出爐記過一次

台鐵花蓮機務段沈姓工務員遭爆於上班時間上健身房。對此，台鐵局今天說，決議曠職5小時並依交通事業鐵路人員獎懲標準，在辦公工...

熱門新聞

高嘉瑜閨房亂推說「囤物症」 醫師打臉：是偷懶與邋遢

年底大翻身！2020年12月財運旺爆的5星座曝光

7歲女童休克急送醫 電動骨針及時給藥恢復意識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。