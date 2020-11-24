公費流感疫苗剩20萬劑可打 50至64歲成人復打倒數七天

自12月1日起，恢復50至64歲無高風險慢性病成人公費流感疫苗接種作業，扣除校園接種部分，剩20幾萬劑可接種，今年該族群接種率為15%，加購6萬劑疫苗已有1萬劑來台，復打後有望追上18％接種目標。施打速度勢必再加速，但疾管署研判12月中仍有疫苗可打。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬表示，截至11月23日我國公費流感疫苗接種數逾560.6萬劑，使用率達92.9%。其中65歲以上長者接種數約185.3萬，接種率49.8%，接近目標接種率52.5%；學齡前幼兒接種數約52.1萬，接種率45.7%，達目標接種率55.5%的8成。

雖長者及幼兒接種率尚未達標，但65歲以上長者接種率較去年同期48.2％更高，疾管署副署長莊人祥表示，在疫苗接種完畢前，老人接種率勢必可超過目標，目前更擔心的還是幼兒接種率，家長本就會觀望接種情況，會晚點出來打，但今年接種率確實較去年同期49.7％更低。

莊人祥說，今年幼兒接種率過低，與韓國接連發生死亡不良事件有關，再加上國內不良事件消息突然向民眾席捲而來，即使專家學者研判都與疫苗無因果關聯，但人心慌慌，爸媽多不敢讓家中寶貝施打，目前幼兒接種單日1000劑，未來持續保留幼兒劑量，籲家長儘速帶孩子接種。

莊人祥表示，50至64歲無高風險慢性病成人恢復接種後，合約院所都可接種，衛生局都會即時更新接種點，接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)查詢，並電洽有提供接種服務的院所，確認有疫苗後再前往接種。

莊人祥呼籲，請符合公費接種資格的對象可先洽詢合約院所，確認有疫苗後儘速完成接種，以及早獲得流感保護力；另請民眾持續做好個人手部衛生與咳嗽禮節，防範感染流感及其他呼吸道病毒的機會。