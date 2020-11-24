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河川汙染5至15％來自農業活動 環保署力推綠色資材

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署水保處長吳盛忠。記者吳姿賢／攝影
環保署水保處長吳盛忠。記者吳姿賢／攝影

聯合國將每年12月5日訂為「世界土壤日，今年主題是「保持土壤生命力、保護土壤生物多樣性」。學者指出，台灣河川汙染有5%至15％來自灌溉化肥等農業活動，應推廣環境友善資材；環保署也舉辦2020世界土壤日「愛土壤、護河川」有獎問答活動，呼籲農業界善用綠色防治技術，避免土壤侵蝕以及農業汙染河川水質。

環保署水保處長吳盛忠表示，為響應聯合國號召，與世界各國同步舉辦「愛土壤、護河川」有獎問答活動」，題目共有3題，民眾在本月底前上網（https://reurl.cc/ygbq58）填寫活動表單，並按讚、分享活動貼文，3題全部答對，就可以參加抽獎。獎品為「奉茶行動」T恤1件，名額共有30個，得獎名單將於12月7日公布在環保署臉書粉絲專頁。

聯合國網站資料指出，地球自然形成2到3公分的土壤需耗費千年之久，目前全球已有30%以上土壤肥沃度逐漸降低，到了2050年影響將達90%，土壤侵蝕將導致農作物產量減少50%。

相關研究顯示，僅有20%至50%肥料會被作物吸收，但現代農業要求作物的單位面積產量要高、產品品質要好，農民過度使用化學肥料來提高生產力。過量施肥結果導致土壤酸化、鹽化及地力衰退，也會破壞當地水資源及河川生態環境。

台大生物環境系統工程學系教授范致豪表示，藉由環境友善、能夠提高作物吸收效率的資材，施放到環境當中，作物生長就可以獲得充足養分，環境當中對於汙染物累積也會比較少。歐盟提出的歐洲綠色新政提到零汙染、農田到餐桌等概念，希望生產過程中免除食安疑慮、對環境保護也發揮功能。

范致豪說，在資材推廣試驗當中可以發現，若要確保下游水體品質保護，使用環境友善資材會有一定效果，後續將持續推廣，讓慣行農法農家可以有相關概念，若能長久針對上游、水庫、河川、行水區附近農地加強推廣，可以減少河川水質威脅。

綠色資材添加是一種常見的綠色防治技術，如生物菌劑、生物炭等，可提升土壤的肥力，同時減少化肥的使用。台大團隊研究成果顯示，搭配生物菌劑的使用，即使化肥投入量為原先的一半，作物仍可生長良好，除了可保持經濟作物的產值之外，同時還能減少約50%的汙染流入土壤與河川。

用沼渣沼液灌溉的火龍果及南瓜製成麵包。記者吳姿賢／攝影
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環保署

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