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口罩鬆懈！類流感持續升溫 0至4歲類流感就診人次最高

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
近4周上呼吸道及類流感群聚檢出呼吸道融合病毒(RSV)共14起，以幼托機構為多，高於2018至2019年同期，疾管署研判與國人口罩、洗手鬆懈，造成沒有抗體的新生兒感染機率竄升，籲落實良好衛生習慣。圖／本報系資料照
近4周上呼吸道及類流感群聚檢出呼吸道融合病毒(RSV)共14起，以幼托機構為多，高於2018至2019年同期，疾管署研判與國人口罩、洗手鬆懈，造成沒有抗體的新生兒感染機率竄升，籲落實良好衛生習慣。圖／本報系資料照

類流感持續緩升，近期0至4歲幼童類流感就診人次高於其他年齡層，近4周上呼吸道及類流感群聚檢出呼吸道融合病毒(RSV)共14起，以幼托機構為多，高於2018至2019年同期，疾管署研判與國人口罩、洗手鬆懈，造成沒有抗體的新生兒感染機率竄升，籲落實良好衛生習慣。

疾管署統計，上周國內類流感門急診就診共39676人次，較前一周略升1.3%，但低於去年同期；依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0至6歲呼吸道融合病毒檢出陽性件數較前一周略增，目前仍處高點。

莊人祥表示，過去RSV大約自六月起開始進入流行期，慢慢感染至九月達高峰，但因為今年上半年大家戴口罩護體，RSV流行較晚，目前口罩觀念較鬆，新生兒還沒感染過，疫情傳播竄升，研判已到高峰 RSV上升趨勢有暫待，仍待觀察一周，籲家中幼兒有類流感症狀應在家休息。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬表示，截至11月23日我國公費流感疫苗接種數逾560.6萬劑，使用率達92.9%。其中65歲以上長者接種數約185.3萬，接種率49.8%，接近目標接種率(52.5%)；學齡前幼兒接種數約52.1萬，接種率45.7%，達目標接種率(55.5%)8成。

疾管署再次提醒，除接種流感疫苗外，民眾平時也應落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣；外出時維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩；生病不適者盡量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險。

類流感 口罩 流感疫苗 莊人祥

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