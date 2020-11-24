台鐵縱貫線台南=打狗通車120周年紀念套票 限量1500套

繼10月中旬台南市政府辦理DT668蒸汽火車慶祝台南建站120周年活動後，台鐵局11月28日上午於台南站推出縱貫線台南=打狗（高雄）間通車滿120周年紀念套票。台鐵局說，當天限量1500套，在台南站即將邁入地下化前，與社會大眾一起懷念這120年來的演進過程。

台鐵說，縱貫線南段自打狗停車場（高雄站前身）在1899年11月往北鋪設至台南，打狗=台南間並於1900年11月29日正式通車營運，沿線的車路墘停車場（保安）亦同時建站啟用。

目前台南站的主體站房被列為國定古蹟，並自2017年10月起進行一系列的古蹟整修工程，將恢復二樓台灣碩果僅存的鐵路飯店原貌與營運，完工後將做為台南鐵路地下化後的地標。

台鐵說，為慶祝縱貫線南段通車120周年，訂於11月28日上午9時於台南站出口前右側廣場發售紀念套票1,500套，每套售價250元。

套票內含有3張名片式車票、2張薄紙式月台票。特色為以車路墘站名及首次發行仁德站的名片式車票為主，包含「台南—車路墘」區間單程票、「車路墘—仁德」區間單程票以及「仁德—永康」莒光異級名片式車票各1張，特別值得購買珍藏，現場亦備有兩款（台南、打狗）紀念戳章供民眾蓋章留念。

紀念套票發售注意事項：

1.發售日期：11月28日上午9時起。

2.發售地點：台鐵台南站出口前右側廣場。

3.發售數量：1,500套。

4.每套售價：250元。

5.限購數量：每人每次限購4套。