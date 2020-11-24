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甲狀腺囊腫不開刀 可評估超音波導引皮下酒精注射治療

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
醫師葉美成提醒甲狀腺囊腫除了開刀，可選擇超音波導引酒精注射治療。記者周宗禎／攝影
醫師葉美成提醒甲狀腺囊腫除了開刀，可選擇超音波導引酒精注射治療。記者周宗禎／攝影

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成，今天發表「一再復發甲狀腺囊腫不開刀」治療吞嚥障礙案例。葉美成表示，隨著醫療進步，現在已有許多非手術方式達到緩解症狀、不需住院、不留疤痕且恢復迅速效果，讓病人不再躊躇不前。如果細針抽吸以及酒精注射都無法解決囊腫問題，也可選擇開刀處理。

50歲李女因脖子左邊有明顯腫塊且吞嚥時有異物感，之前其他醫院追蹤檢查時都是良性甲狀腺囊腫，有用細針抽吸過，抽出液體後腫塊會消失幾天，但後來腫塊又會開始慢慢變大回原本的大小。

葉美成說，先前醫師建議開刀，但李女並不想開刀，檢查後建議使用「超音波導引下經皮酒精注射治療」，不需開刀住院。李術後三周後回診追蹤時，脖子已看不出有腫塊，外觀恢復正常。

甲狀腺囊腫俗稱「甲狀腺水泡」，是一種甲狀腺結節，組成以液體為主，剛開始是不明原因造成出血致囊腫突然變大、有時伴隨著脖子疼痛，而疼痛一到兩個星期後會漸漸消失，脖子腫大可能一直持續，也可能稍微變小，約有60至90%病人在抽出液體後又復發回原本大小。

美國甲狀腺學會建議反覆出現的甲狀腺囊腫的病人，可選擇開刀或是「酒精注射治療」。研究顯示，有高達85%病人接受兩次的酒精注射治療後不再復發。

葉美成表示，「超音波導引下經皮酒精注射治療」，是在超音波導引下，經由表皮用細針先抽除甲狀腺囊腫裡液體，注射高濃度酒精進入囊腫內數分鐘後，破壞囊腫內微血管再將酒精抽出，過程約1小時，治療後觀察30分鐘至1小時即可回家，不需要住院。

但對酒精過敏的人不適合這樣治療，其他症狀可能有頭暈不適、畏寒、發燒或疼痛等症狀，少部分的人出現暫時發燒、畏寒或是神經受損的狀況，大部分都會恢復。甲狀腺結節組成如果是以固體為主的不適合酒精注射治療，固體為主的結節可以考慮開刀或甲狀腺結節射頻消融微創手術(Thyroid RFA)。

甲狀腺囊腫通常沒有症狀，除非囊腫已大到外觀上看得出來，發生吞嚥困難、疼痛等才發現，而甲狀腺囊腫多為良性，也有部分囊腫有可能會出現惡性細胞。

甲狀腺囊腫以超音波導引酒精注射治療，前後對照效果明顯。記者周宗禎／翻攝
甲狀腺囊腫以超音波導引酒精注射治療，前後對照效果明顯。記者周宗禎／翻攝

甲狀腺 酒精 微創手術

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