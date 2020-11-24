嘉南一期稻作停灌幾成定局明天宣布 台中也有危險

今年水情吃緊，桃竹苗1.9萬公頃農地先前破天荒在抽穗期停灌，中央旱災應變中心明天也將決定嘉南一期稻作是否停灌，農委會農田水利署表示，明天可能做出停灌決定，約影響嘉南地區1.8萬公頃農地、2萬多名農民，依據目前水情，雲林、彰化、南投應不用停灌，但台中位於「臨界點」，還要觀察兩、三周，十二月中旬決定。

中央旱災應變中心明天將依照最新的氣象與水情資料，決定明年一期稻作嘉南地區是否要停灌，農水署長蔡昇甫今天表示，近期都沒有大量降雨，明天很可能做出停灌決定，若確定停灌，預計明天下午召開記者會同步公布相關的補償、救助措施。

蔡昇甫指出，目前嘉南一期稻作受影響灌區約1.8萬公頃、2萬多名農民，這兩周到嘉義、台南辦了21場座談會，至少有2千多名農民參加；嘉南地區93年、99年、104年都曾經停灌，因此農民都可以理解「老天不下雨」，不得已做出停灌的決定，預計每公頃補償8.8萬元以上。

蔡昇甫說，由於農業型態轉變，除了農民停灌補助以外，育苗、代耕、烘乾、肥料行等相關業者也提出不少意見，擔心停灌生計受影響，因此也預計納入後續相關的救助措施。

綜觀全國水情，蔡昇甫表示，花蓮、台東、高雄、屏東水情審慎樂觀，嘉南地區嚴峻，雲林、彰化、南投 有些吃緊，但是透過精密配水、輪流灌溉跟其他抗旱措施應該可以過關，但台中非常特別，正巧位於臨界點，因此未來兩三周將是關鍵。

蔡昇甫說，十二月中旬將決定雲林、彰化、南投、台中是否停灌，以水利專業判斷而言，雲林、彰化、南投過關機會很大，應該不需要停灌，但台中則要持續觀察。

針對農民、環團不滿每次缺水都犧牲農業，蔡昇甫說，全國很多縣市用水都不足，有些地方民生、工業用水也亮起黃燈，嘉南地區此次可能面臨停灌，主因是曾文、烏山頭水庫水量僅剩1.7萬公噸，但明年一期稻作用水量為2.3億公噸，全部水庫水量都給農業也不夠，而不是故意將水都留給工業，只要水資源充足，都會盡力供灌。