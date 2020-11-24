即日起 可可豆殼也能拿來泡茶囉！

可可豆除了可以製作巧克力外，現在連豆殼都可以拿來泡茶囉！衛福部食藥署今天公告即日起可可豆殼可作為沖泡茶飲的原料，但相關茶飲必須標示「兒童、孕婦及授乳者應避免食用」警語字樣。

可可豆是可可樹的種子，可可豆經過發酵、乾燥、烘焙、脫殼、研磨及調溫等加工步驟後可製成可可或巧克力相關產品，可可豆殼則是處理過程中所產生的農業副產物，一般在可可豆烘焙前或烘焙後，會與胚芽一起移除。

因台灣有不少可可農，為提升可可的經濟利用價值，因此農委會向衛福部申請副產品「可可豆殼」作為食品原料，以製成茶包供作泡茶使用。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，考量可可豆殼在中南美洲、非洲國家作為茶飲已經行之有年，專家也認為相關風險也較低，為了增加可可豆產業的附加價值，因此食藥署經討論後正式公告「食品原料可可(Theobroma cacao)豆殼之使用限制及標示規定」。

廖家鼎說，即日起可可豆殼可製成茶包，或是將沖泡後的茶湯作為液態飲料供消費者沖泡飲用，但限乾燥後作為沖泡茶飲的原料，不可直接將可可豆殼供消費者食用或是以萃取物方式添加於錠狀、膠囊狀、粉末狀、顆粒狀或其他型態食品中。

另外，因可可豆殼仍含有可可鹼或咖啡因，若使用可可豆殼作為原料的食品，必須標示「兒童、孕婦及授乳者應避免食用」警語字樣，也必須依照原有食品規範標示咖啡因含量。

新規上路後，若經查獲食品所使用的原料不符合相關規定者，得依食安法處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。