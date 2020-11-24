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每天2.38件兒少私密影片外流 求上車、傳送門助長歪風

聯合報 / 記者楊雅棠陳雨鑫／台北即時報導

南韓網路性犯罪「N號房事件」震驚各界，衛福部統計，我國兒少性犯罪中，拍攝裸照、影片數量大幅增加，從107年占整體違反兒少性剝削防制條例中的44.75％，至今年1到6月統計就已飆升到77.6％，我國每天大約有2.38件兒少私密影片被散布；而台灣許多鄉民常以「求上車」、「求傳送門」的方式，助長兒少被剝削影片被傳播，目前衛福部已在研議修法，只要持有兒少猥褻影片，不再只是採行政罰，將依刑事罪嫌送辦。

「最年輕的受害兒少年僅10歲」今年9月中旬，高雄刑大破獲名為「承德路」的色情網站，網站中大量散布色情影片、照片，台灣少女受害照片至少超過1萬多張，網站上還列上學校名稱，以滿足會員的性癖好。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，統計違反兒少性剝削防制條例事件，107年總計有1220件、108年1213件、109年1月到6月為750件，其中拍攝製造兒少為性交或猥褻物品的件數，107年就多達545件，占整體的44.75％、108年有717件，占整體59.11％、109年1月到6月則多達582件，占整體77.6％，顯示這類現象正「快速」且「大規模」發生。

數位女力聯盟理事長朱芳君表示，被拍攝影片的兒少，常是在網路聊天中，對方以「我先給妳看，妳再給我看」的方式誘導兒少拍攝性器官影片或是裸照，也有些案例是對方以露胸就給遊戲點數的方法誘導，台灣有許多色情網站會以這些方式，有目的性地蒐集兒少私密影片，並以加密的方式提供給會員觀看。

朱芳君表示，國內對於兒少私密影片的犯罪幾乎是「毫無意識」，甚至兒少團體為受害兒少發聲時，鄉民還會撻伐、譴責團體，批評這些孩子是自願的「他們是活該」，顯示國人對於兒少保護的認知極為薄弱，甚至成為助長歪風的推手。

張秀鴛表示，目前衛福部與各界取得共識，將修訂兒少性剝削防制條例第36條，未來只要轉傳或是持有兒少私密影片，不再以行政裁罰而是以刑事罪名送辦，預計最快下個立法院會期送交審核。

張秀鴛呼籲，學童一旦在網路上被要求拍攝私密影片或照片時，一定要儘速求援，無論是向家長或是警方，也千萬記得不要刪除照片，一旦刪除等於替對方煙滅證據，儘速截圖報警，而家長面對孩子被迫拍攝影片，千萬不要譴責孩子，批評他或是責罵他，以免孩子身心受創情況更加嚴重。

而政府目前委託iWin，協助受害的民眾，下架被上傳至臉書或是色情網站的私密影片或照片，第一時間民眾也可以透過網站，尋求協助https://i.win.org.tw/

衛福部 色情網站

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