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風濕性關節炎用藥「快特止痛膜衣錠」3批號回收

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
「快特止痛膜衣錠600毫克」由廠商主動通報安定性試驗結果不符合原核准規格，自主下架三批號。圖／食藥署提供
「快特止痛膜衣錠600毫克」由廠商主動通報安定性試驗結果不符合原核准規格，自主下架三批號。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布藥品回收警訊，仲發實業有限公司生產的風濕性關節炎用藥「快特止痛膜衣錠600毫克」，由廠商主動通報安定性試驗結果不符合原核准規格，自主下架三批號，共30萬顆。食藥署限期12月16日前完成回收作業。

食藥署藥品組科長洪國登表示，因10月28日由溫士頓醫藥股份有限公司生產的風濕關節炎用藥「溫鎮炎膜衣錠600毫克」，有16批因不純物含量超出原核准規格而下架。本次下架的「快特止痛膜衣錠600毫克」因委託溫士頓生產，因不確定是否有相同風險，因此決定回收，並非真的未通過安定性試驗。

洪國登說，本次下架的「快特止痛膜衣錠600毫克」共三批（批號：QA-18001、QA-19001、QA-19002），僅約30萬顆，市占率不高；且雖為處方藥也有健保核價，但沒有健保申報量。流向的部分，食藥署也會再追查。

該藥品主成分為布洛芬（IBUPROFEN），主要用於風濕性關節炎、骨關節炎、緩解肌肉骨骼發炎引起之疼痛。食藥署表示，已要求廠商應於109年12月16日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，並通知各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

食藥署也提醒民眾，切勿自行任意停藥，倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

食藥署 關節炎 健保

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