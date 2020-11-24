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台鐵員工遭爆上班爽去健身房 懲處出爐記過一次
台鐵花蓮機務段沈姓工務員遭爆於上班時間上健身房。對此，台鐵局今天說，決議曠職5小時並依交通事業鐵路人員獎懲標準，在辦公工作場所飲酒或擅離工作崗位，予以記過一次。
台鐵說，台鐵局長信箱11月3日接獲民眾舉報沈員違失乙節，政風室立即展開調查，並提出該員上健身房的錄影片段作為佐證，人事室亦調閱沈員差勤資料及在勞安室工作及兼辦設備業務，查核加班內容。
台鐵說，11月19日政風室將調查結果簽局核定，20日函送機務處查處，花蓮機務段於23日接獲函文後立即召開考成委員會，決議曠職5小時並依交通事業鐵路人員獎懲標準在辦公工作場所飲酒或擅離工作崗位，予以記過一次。另有關加班之時機及必要性，已責成該段加強查核，如有異常情形即簽報政風室查處。
台鐵說，已通令各單位主管及同仁，以花蓮機務段沈姓員工曠職違失事件為鑑，請加強各單位人員勤惰管理，如再發生類此事件，絕不寬待。
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