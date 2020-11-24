周五起冷空氣再襲北東 濕冷僅17度

受到東北風影響，中央氣象局已針對三縣市發布豪雨、大雨特報。花蓮縣有局部大雨或豪雨，宜蘭及台東地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石。氣象局說，明天東北風稍微減弱，不過周五起到下周一將迎來較強東北季風，北部、東半部高溫僅19度、低溫17度，迎風面不排除有大雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，本周有兩波稍微涼冷空氣，第一波從昨天影響到今天，周三周四會減弱，周五更涼冷，周末到下周一受到較強東北季風影響。

伍婉華說，今晨台南以北跟東北部低溫18到20度，竹苗甚至出現17.5度低溫，明天清晨和今天類似。今北部高溫23度、花東26到27度，中南部29度。明天東北風減弱，北部、東半部高溫回升兩到三度。周五東北季風強度，各地溫度感受更涼冷，北台灣影響最明顯。

伍婉華表示，周末到下周一中部以北、東北部低溫17度，其他19度，沿海空曠跟近山區可能再低一些。北部、東北部高溫19、20 度，低溫17度，整體北部、東北部溫差小。中部高溫也降4到5度，南部、東南部高溫也下降2到3度。

伍婉華說，未來桃園以北、東半部、恆春半島迎風面有下雨機會，新竹到高雄屬於晴朗穩定天氣。今東半部、恆春半島是局部陣雨，恐出現局部大雨或豪雨，中午以後高屏山區有零星雨。

伍婉華表示，明後天冷空氣稍微減弱，東半部、恆春半島還是容易下雨，出現局部大雨勢。周五起，迎風面北部、東半部容易下雨，水氣還是比較多，不排除有局部大雨勢發生。