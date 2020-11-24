高嘉瑜閨房亂推說「囤物症」 醫師打臉：是偷懶與邋遢

民進黨立委高嘉瑜近期因自稱租屋卻擁房，引發爭議，前晚為澄清還貼租屋照，未料屋內衣物堆積如山、枕頭泛黃，又引起熱烈討論；而澄清文中自嘲是因為「囤物症」（囤積症），精神科醫師沈政男則打臉，「那只是偷懶與邋遢」，談不上病症。

針對擁房爭議，高嘉瑜澄清多次後，前晚再度在臉書發文，除了納悶自己得罪了誰，也公開出租屋處照片，指她因為「囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家。

針對高嘉瑜自嘲，租屋內物品堆積如山可能是因為「囤物症」，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男則在臉書上打臉高，並表示，「拜託，那只是偷懶與邋遢，談不上什麼病與症吧。」

沈指出，其實囤積症的人，很多都整理得很整齊，連一個用過的塑膠袋都折到宛如熨斗壓過，不會把房間弄成狗窩。當然，也有老人家收破爛，原本可以整理，後來亂掉了，成了垃圾堆，這通常是認知功能退化的跡象。

而鞋子兩百雙、包包三百個，或者CD四千張、書籍五千本，大有人在，這些都不是囤積症，因為都是價值不菲，而是名牌情結，以為堆積這些頗有品味的東西，就是一個有品味的人。