水情吃緊雨量創27年最少 氣象局示警冬季雨少將有寒流

我國水情吃緊，中央氣象局說，今年6月到11月雨量僅氣候平均值的六成，日月潭站甚至創下1941年設站以來最少，供水嚴峻。氣象局說，展望冬季天氣，雨量仍偏少，溫度則為正常，仍有寒流出現機會。

氣象局今天舉辦冬季展望記者會。預報中心主任呂國臣回顧秋季天氣，9、10、11月平均累積雨量354.8毫米，較氣候值少277毫米，較往年同期少逾四成；平均氣溫25.9度，較氣候平均值高1.02度。

呂國臣說，秋季有三大特徵，一是颱風較多，9到11月共生成13個颱風，多於同期11.03個，僅閃電颱風侵襲台灣，其他多往日韓跟南海；二秋季台灣平均氣溫為史上第三高溫，僅次於2017年跟2016年；三降雨偏少，受到鋒面跟颱風外圍雲系影響，東北部是正常，西半部跟花東降雨明顯偏少。

呂國臣說，日月潭為1941年設站以來最少雨，僅86毫米，不及同期三成；阿里山歷年第五少，僅240毫米，不及同期四成；西半部部分氣象站如淡水、台北、新竹、梧棲、嘉義、成功等六站，皆為設站以來前十名少雨。13站平均累積雨量不及氣候值六成。降雨集中台灣東北部。

呂國臣說，今年僅5月和8月雨量高於平均值，6、7、9月明顯少於氣候平均值，6到11月平均雨量為902.5毫米，僅為同期六成，是1993年以來最少一年。降水少，用水嚴峻。

至於冬季天氣，呂國臣說，大氣環境在增暖，但今年有反聖嬰現象，冬季氣溫會偏低，東北風比實際氣候值來得強，兩相綜合整體溫度就以正常比較大。按觀察，12月偏暖，明年1月略偏冷，2月無明顯訊號。

寒流部分，呂國臣說，過去資料來看，台灣寒流影響日數平均6.6天，過去全球暖化，造成寒流沒那麼明顯，今年反聖嬰年，有利於北邊冷空氣下來，進入隆冬會有寒流下來。只是發生時間還要觀察。

至於雨量，呂國臣說，冬季為一年之中雨量最少，今年雨季也提早結束，未來降雨又偏少。目前12月雨量沒有偏多偏少訊號，明年1月少雨，2月則略少雨。

呂國臣說，台灣今年7月沒有颱風，其實2014年8月也沒有颱風，那年冬天也經歷一段雨水不大夠情境，跟今年很類似，因此雨季提早結束對台灣水資源是很大影響。