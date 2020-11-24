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學童遭遇狗群怎應對？動保處教自保原則「三不一要」

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
獸醫師利用可愛玩偶宣導蹓狗繫狗鍊。圖／新北市動保處提供
獸醫師利用可愛玩偶宣導蹓狗繫狗鍊。圖／新北市動保處提供

學童出門遇到狗群怎麼辦？新北市動保處分享「三不一要」策略，「三不」分別是不要緊張、不要亂跑、不要尖叫；「一要」則是一定要冷靜，動保處定期都會到校園進行課程，也以毛寶貝玩偶示範教學，教導小朋友與狗互動，加深學習興趣。

新北市動保處10月底由公務獸醫進入金山中角國小進行生命教育巡迴課程，動保處代理處長楊淑方表示，狗很少主動攻擊人類，常常是因為人類不懂如何與狗互動，導致狗狗自衛傷人，只要人們願意多去認識牠們、了解牠們，很多人狗衝突意外其實是可以避免。

民眾如遭遇狗群，「不要緊張、不要亂跑、不要尖叫」，遇到狗群「一定要冷靜」，眼睛要盯著狗群動作放慢、退後走開。即使遇到溫和的狗，切忌勿碰觸狗狗臀、尾部及肚子，不可動作過大或突發聲響，以免狗因驚嚇而產生防衛行為。

狗狗靠近時，先觀察表情，狗如要攻擊前會有徵兆，如露出牙齒、毛豎起，耳朵比平時略向前及尾巴向上。狗衝過來咬人時，可拿隨身物品如包包或外套讓狗咬來防衛自已。如真遇上狗咬住不放，可以拿物品或徒手打擊狗頭部與口鼻進行防衛，狗會因此鬆開退散。

金山中角國小輔導組長簡翠芩籌畫校園愛護動物生命教育課程，她說動保處的愛護動物生命教育課程，讓幼兒園，全部的小小朋友對這樣的課程都感到十分有趣。除了能夠增加孩子們對公立動物之家認識之外，還能藉由影片教學，讓小朋友們從小就建立起正確的動物保護觀念。

動保處表示，今年至10月底前進校園巡迴課程已達到68場次，歡迎各學校可向動保處預約，由獸醫師親至校園講課，藉由互動教學來深植學童人心。新北市8所公立動物之家持續推動認養不棄養、給牠一個溫暖的家措施，對待每隻動物都像對待自己的家人一樣，想要養貓或養狗的朋友都可以到新北市公立動物之家認養。

獸醫師 動物之家

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