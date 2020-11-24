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台鐵「鳴日號」雄獅奪標！12月31日首航太麻里迎曙光

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
藍皮普快的台鐵「鳴日號」經過多方角逐，昨確定由雄獅旅遊得標。圖為雄獅品牌策略總經理游國珍受訪畫面。圖／雄獅旅遊提供
藍皮普快的台鐵「鳴日號」經過多方角逐，昨確定由雄獅旅遊得標。圖為雄獅品牌策略總經理游國珍受訪畫面。圖／雄獅旅遊提供

國旅熱，鐵道旅遊夯，近期話題藍皮普快的台鐵「鳴日號」經過多方角逐，昨確定由雄獅旅遊得標。雄獅品牌策略總經理游國珍表示，這項專案籌備5個月、動員350位人力，可算是疫情後雄獅投入最大也最明確的方向。

據了解，「鳴日號」初步確定12/31將分別從台北、台中發出兩列首航，預計明年元旦6:31抵達台東太麻里，迎接第一道曙光；團費平均每日約1萬元。游國珍也預估，2021年鳴日號約可創5億營收。

游國珍指出，行程細節還需台鐵審核才能公布，除了日出專列，明年1/28起也將從台北、台中、高雄發出5天4夜環島列車；至於眾所矚目的「米其林專列」，預計明年4月起發車，屆時將有整列備餐車，也就是「移動式的米其林廚房」，米其林專列預估平均每日團費約2萬元。

游國珍表示，目前已與國內相關的旅行社、餐飲及交通等105家業者簽訂合作意向書，疫情過後，鐵道旅遊也會是台灣觀光發展重要的一環，因此提前與日、韓、菲、馬、泰、以色列等14家海外旅行社簽訂MOU，將共同推廣台灣鐵道旅行。

雄獅集團董事長王文傑也預測，未來30年，「軌道」將成為台灣人生活中常態性的交通工具，發展最具潛力的軌道經濟學（捷運/高鐵/台鐵/林鐵），也將是雄獅集團的首重目標。

雄獅旅遊鎖定中高端消費群打造「鳴日號」，除了以「旅遊」為核心，也將以「美學」為基礎，據了解，雄獅也與台灣設計研究院合作，從行前的規畫、旅行途中的體驗、行程後的分享，透過服務內容、移動場域串接、固定場域加值，讓鐵道旅遊成為新時代旅遊的領先趨勢。

鳴日號初步預估每日團費1萬元。圖片提供／柏成設計+李國民空間事務所
鳴日號初步預估每日團費1萬元。圖片提供／柏成設計+李國民空間事務所
鳴日號將以美學為基礎。圖片提供／柏成設計+李國民空間事務所
鳴日號將以美學為基礎。圖片提供／柏成設計+李國民空間事務所
鳴日號將於12/31首航。圖片提供／柏成設計+李國民空間事務所
鳴日號將於12/31首航。圖片提供／柏成設計+李國民空間事務所

鐵道 米其林 台鐵 雄獅

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