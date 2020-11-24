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推動生產自動化、冷鏈物流 農業用電量趨勢上升

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會表示，農業生產在全球溫室氣體排放上背負惡名，主要是因反芻動物消化過程中產生大量溫室氣體。我國非屬大農國家，且農產業結構仍以農作物耕種為大宗，畜牧產業非以飼養反芻動物為主力。本報資料照片
農委會表示，農業生產在全球溫室氣體排放上背負惡名，主要是因反芻動物消化過程中產生大量溫室氣體。我國非屬大農國家，且農產業結構仍以農作物耕種為大宗，畜牧產業非以飼養反芻動物為主力。本報資料照片

農委會每年依據國際計算方式，估算農林部門溫室氣體排放及吸收量，最新估算結果顯示，2018年溫室氣體排放量為5806千公噸二氧化碳當量，碳匯量則為2萬1507千公噸二氧化碳，顯示農林部門溫室氣體吸收量大於排放量。不過，近年推廣生產自動化、冷鏈物流等設備，導致農業用電量、燃料燃燒排放量上升。

近年受氣候變遷影響，季節異常及極端天氣發生頻率加劇，造成全球性生物衝擊，新冠肺炎疫情也促使國際間再次提升對糧食安全確保的重視。農業部門溫室氣體排放來源可區分為燃料用油、用電燃燒，以及生產過程的非燃料燃燒兩大區塊，農委會表示，在非燃料燃燒部分，因我國加入WTO及經貿自由化，導致國內耕種面積、畜禽飼養量減少，以及推廣合理化施肥、有機友善耕作及回收畜禽糞製成有機質肥料等政策，溫室氣體排放呈現逐年減少趨勢。

燃料燃燒部分，農委會說，2004年起調整漁船用油補貼措施，考量永續漁業發展推行實施獎勵休漁計畫，漁業用油減少，但因近年氣候變遷直接衝擊農業生產，為穩定國內蔬果農產供應及維護糧食安全，推行農業生產自動化、冷鏈物流等措施，以及推廣增設強固型農業設施及冷藏（凍）設備等，導致農業用電量提升，近年燃料燃燒排放量呈微幅上升趨勢，但整體近20年而言，農業部門溫室氣體仍呈減少趨勢。

農委會表示，在林業碳匯方面，由於區域計畫法、森林法對於林業用地變更以及森林伐採均訂有相關規範，且自1992年起即實施禁伐天然林政策，國內林地變更使用情形極少，林業部門每年碳匯量自1990年以來大致維持穩定，2018年為2萬1507千公噸二氧化碳，可抵銷當年全國排放量7.25%。

農委會表示，農業生產在全球溫室氣體排放上背負惡名，主要是因反芻動物消化過程中產生大量溫室氣體。我國非屬大農國家，且農產業結構仍以農作物耕種為大宗，畜牧產業非以飼養反芻動物為主力，故國內農業生產溫室氣體主要以氮肥施用於農業土壤排放為主。2018年我國農業部門溫室氣體排放僅占全國溫室氣體排放總量1.96%。

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