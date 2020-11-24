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半夜低血糖讓糖尿病患心慌！連續性血糖檢測免頻繁扎針

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
連續血糖監測由感應探頭置入皮下組織，探頭為一個軟針，置入部位為上臂背面或是腹部。記者徐如宜／攝影
連續血糖監測由感應探頭置入皮下組織，探頭為一個軟針，置入部位為上臂背面或是腹部。記者徐如宜／攝影

台灣有200多萬名糖尿病患，有些病人害怕指頭採血疼痛，沒有按時量測血糖，導致血糖暴衝或低血糖危險而不自知。高醫內分泌新陳代謝內科使用連續血糖監測儀器，協助病友維持血糖穩定，以降低惡化或減少併發症的發生。

高雄70歲蔡女士罹患糖尿病10多年，她說50多歲時開始停經、血崩很厲害，常包尿布一整天，後來確診是子宮內膜癌，卵巢子宮全部切除，後來又檢出糖尿病。怕扎針的她超怕驗血糖，不敢看針，每次到醫院驗血糖都很緊張，後來衛教師傳授秘訣，驗血糖時把手指頭揉一揉，調整採血筆的深度，扎在手指雙側，而且要輪流手指頭，才慢慢克服了心理障礙。

蔡女士說，近日嘗試裝置連續血糖監測儀器，恍然明白半夜心悸、手抖、冒冷汗而驚醒，原來是低血糖的緣故。掌握了血糖變化，進而調整藥物、飲食及生活作息等，使血糖更趨穩定，半夜也不再因低血糖而驚醒。

高醫副院長黃尚志表示，全世界有近4億人口罹患糖尿病，據國民健康署統計，台灣約有200多萬名糖尿病友，18歲以上糖尿病盛行率為9.82%，男性又比女性多；而不管是第一類型或第二類型的糖尿病友，一旦確診都必須與糖尿病和平相處一輩子。

高醫內分泌新陳代謝內科主任林昆德表示，連續血糖監測儀器每5分鐘記錄一次，可連續監測7天左右。藉由監測組織間液的葡萄糖變化，可清楚看出血糖的波動，揪出血糖控制不佳的原因，以及不知覺低血糖或夜間低血糖的潛在危險，並適時調整控糖藥物劑量。

內分泌科主治醫師黃幸儀表示，連續血糖監測為一枚約50元硬幣大小的裝置，由感應探頭置入皮下組織；探頭為一個軟針，置入部位為上臂背面或是腹部，不會造成疼痛或任何不適。探頭細針前端含有糖氧化酶感測器，每隔幾秒就測量皮下組織液氧氣的消耗，或氫氧離子的產生，再轉換成血糖值，可連續24小時監測血糖。比起一般血糖機更能準確看出血糖的波動，偵測夜間低血糖或飯後高血糖，也更能清楚了解藥物、運動、飲食對身體血糖值的影響，對疾病治療及控制更能有效幫助。

黃幸儀表示，對於血糖高低起伏很大、莫名其妙高血糖、嚴格飲食控制卻仍高血糖、擔心半夜低血糖或頻繁低血糖而不自覺、指尖血糖正常但糖化血色素卻不佳、擔心高血糖影響懷孕、擔心妊娠糖尿病影響胎兒、第一型糖尿病患者但血糖控制不理想的族群，皆可藉由連續血糖監測找出原因並加以改善。健保有條件給付。

高醫內分泌新陳代謝內科使用連續血糖監測儀器，協助病友維持血糖穩定，以降低惡化或減少併發症的發生。記者徐如宜／攝影
高醫內分泌新陳代謝內科使用連續血糖監測儀器，協助病友維持血糖穩定，以降低惡化或減少併發症的發生。記者徐如宜／攝影
高醫內分泌新陳代謝內科使用連續血糖監測儀器，協助病友維持血糖穩定，以降低惡化或減少併發症的發生。記者徐如宜／攝影
高醫內分泌新陳代謝內科使用連續血糖監測儀器，協助病友維持血糖穩定，以降低惡化或減少併發症的發生。記者徐如宜／攝影

糖尿病 高醫

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