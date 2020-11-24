快訊

台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」 陳其邁第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉南恐停灌「吃農民夠夠」 環團要求提水費差別費率

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣水資源保育聯盟、農民及立委今天舉辦記者會，要求政府提出水費差別費率。記者吳姿賢／攝影
台灣水資源保育聯盟、農民及立委今天舉辦記者會，要求政府提出水費差別費率。記者吳姿賢／攝影

今年水情吃緊，桃竹苗1.9萬公頃農地先前破天荒在抽穗期停灌，中央旱災應變中心明天也將決定嘉南一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局。台灣水資源保育聯盟、農民及立委今天舉辦記者會，要求政府提出水費差別費率，對用水大戶徵收更高水費，而非每次缺水就停灌休耕，根本「吃農民夠夠」。

立委陳椒華表示，經濟部及農委會明天將召開休耕會議，用水應公平不該犧牲農民，但目前政府思維都停留在休耕補貼，等於用全民納稅錢補貼農民，而高耗水產業、用水大戶的水價，即使在缺水時一樣很便宜，等於讓納稅人補貼大戶用水充裕及農民休耕損失，根本不合理。繼桃竹苗停灌後，接著就是中南部，在此情況下，政府應盡快徵收耗水費，水價調整也要先從耗水大戶著手。

立委劉建國說，水利法明定，用水標的順序依序為家用公共用水、農業用水、水力用水、工業用水等，但每次優先停水的都是農業用水，此次桃竹苗停灌，「整個農地擺在那邊閒置」，但政府對工業用水僅要求節水5%，且目前工業用水、民生用水的水費依然沒有脫鉤，造成台灣水費便宜，對外招商時也以此為誘因，引進高耗水業者，這對於全球缺水排名第18位的台灣不是好事。

台南市環境保護聯盟理事長、農民黃安調說，政府藉口農民是高耗水產業因此要停灌，事實上是政府不看重農民，認為農產品價格低，但不該用此評量用水優先順序，因為農業本身有其重要性，更能保障農糧自給率，且農水會循環使用，用水量表面看起來很高，但有高達46%水流到地下形成地下水循環，政府看法過於狹隘，「吃農民夠夠」，不先檢討水管漏水率「卻來欺負農民」，反而對用水大戶「睜一隻眼、閉一隻眼」，應先檢討差別費率，而非對農田停灌。

台中市后里區農業與環境保護協會代表、里長馮詠淮表示，休耕對佃農影響很大，尤其政府推動青農返鄉，「但現在又叫他們休息」，停灌何去何從？一分地都好幾百萬成本，貿然停灌真的不妥，政府政策本末倒置。大甲、大安溪水資源早期相當充沛，可以供應中部所有農業用水，從來沒有乾旱過，但自從科學園區進駐後「年年缺水」，愈來愈嚴重。

青農賴來安說，青農回鄉從事農業生產，不管種植花卉、果樹、蔬菜、五穀雜糧，水都很重要，若政府可以將部分工業用水留給農業，就不會造成回鄉青農的經濟問題，否則生計難以維持。

台南市水資源保育聯盟李建畿理事長說，近年許多縣市都開發利用伏流水，穩定供給農業及民生用水，未來應加強推動伏流水的收集與利用，才能平衡台灣缺水問題。

台灣水資源保育聯盟、農民及立委今天舉辦記者會，要求政府提出水費差別費率。記者吳姿賢／攝影
台灣水資源保育聯盟、農民及立委今天舉辦記者會，要求政府提出水費差別費率。記者吳姿賢／攝影

農民 青農 水資源

延伸閱讀

水情緊 「停灌補償會到位」

影／一期稻作恐停灌 郭國文邀陳吉仲南下說明補償措施

水荒！明年嘉南一期稻作恐停灌

桃竹苗一期稻是否休耕 農民盼早宣布

相關新聞

周五起冷空氣再襲北東 濕冷僅17度

受到東北風影響，中央氣象局已針對三縣市發布豪雨、大雨特報。花蓮縣有局部大雨或豪雨，宜蘭及台東地區有局部大雨發生的機率，山...

高嘉瑜閨房亂推說「囤物症」 醫師打臉：是偷懶與邋遢

民進黨立委高嘉瑜近期因自稱租屋卻擁房，引發爭議，前晚為澄清還貼租屋照，未料屋內衣物堆積如山、枕頭泛黃，又引起熱烈討論；而...

水情吃緊雨量創27年最少 氣象局示警冬季雨少將有寒流

我國水情吃緊，中央氣象局說，今年6月到11月雨量僅氣候平均值的六成，日月潭站甚至創下1941年設站以來最少，供水嚴峻。氣...

旅遊復甦前兆？Club Med：提供「12個月」的改期彈性

疫苗研發有成，似為旅遊市場帶來些微曙光。全包式假期品牌Club Med搶先推出的「安心預訂政策」指出，於今(2020)年...

台鐵員工遭爆上班爽去健身房 懲處出爐記過一次

台鐵花蓮機務段沈姓工務員遭爆於上班時間上健身房。對此，台鐵局今天說，決議曠職5小時並依交通事業鐵路人員獎懲標準，在辦公工...

學童遭遇狗群怎應對？動保處教自保原則「三不一要」

學童出門遇到狗群怎麼辦？新北市動保處分享「三不一要」策略，「三不」分別是不要緊張、不要亂跑、不要尖叫；「一要」則是一定要...

台鐵「鳴日號」雄獅奪標！12月31日首航太麻里迎曙光

國旅熱，鐵道旅遊夯，近期話題藍皮普快的台鐵「鳴日號」經過多方角逐，昨確定由雄獅旅遊得標。雄獅品牌策略總經理游國珍表示，這...

推動生產自動化、冷鏈物流 農業用電量趨勢上升

農委會每年依據國際計算方式，估算農林部門溫室氣體排放及吸收量，最新估算結果顯示，2018年溫室氣體排放量為5806千公噸...

半夜低血糖讓糖尿病患心慌！連續性血糖檢測免頻繁扎針

台灣有200多萬名糖尿病患，有些病人害怕指頭採血疼痛，沒有按時量測血糖，導致血糖暴衝或低血糖危險而不自知。高醫內分泌新陳...

嘉南恐停灌「吃農民夠夠」 環團要求提水費差別費率

今年水情吃緊，桃竹苗1.9萬公頃農地先前破天荒在抽穗期停灌，中央旱災應變中心明天也將決定嘉南一期稻作是否停灌，目前機率高...

中年男因包皮過長戀愛卡卡 動這手術徹底解決煩惱

宜蘭36歲林姓餐廳主廚，因為工作環境潮溼、悶熱，生殖器出現搔癢、紅疹等症狀，林男最近交了女朋友，「兄弟事」讓他遲遲不敢跟...

你今年進電影院了嗎？金馬57落幕後

「這些日子裡你好嗎？」雷光夏輕輕地一句問候，彷彿為這一年一路走來的黑暗，點亮起那許久未見的光明。當電影的巨輪隨著車流而行，看著鐵路駛過的沿路風景，穿過漆黑的隧道，前方出口的曙光，如同戲院裡投影在大銀幕的那道光束，迎接的、等待的，是準備攜著電影再次前行的「我們」。

熱門新聞

好市多黑色購物週第2天優惠公開 8K電視、鑽石項鍊拚場

好市多黑色購物週隱藏版優惠 冷泡咖啡包、無縫保鮮盒必買

飯店櫃檯曝訂房3大眉角！揭詐騙手法狂喊：不要信

好市多黑色購物週首日買氣普通 BOSCH洗碗機、尿布最熱賣

退燒了？好市多黑色購物週去年搶爆今年輕鬆入手的好物

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。