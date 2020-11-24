嘉南恐停灌「吃農民夠夠」 環團要求提水費差別費率

今年水情吃緊，桃竹苗1.9萬公頃農地先前破天荒在抽穗期停灌，中央旱災應變中心明天也將決定嘉南一期稻作是否停灌，目前機率高達九成、幾乎已成定局。台灣水資源保育聯盟、農民及立委今天舉辦記者會，要求政府提出水費差別費率，對用水大戶徵收更高水費，而非每次缺水就停灌休耕，根本「吃農民夠夠」。

立委陳椒華表示，經濟部及農委會明天將召開休耕會議，用水應公平不該犧牲農民，但目前政府思維都停留在休耕補貼，等於用全民納稅錢補貼農民，而高耗水產業、用水大戶的水價，即使在缺水時一樣很便宜，等於讓納稅人補貼大戶用水充裕及農民休耕損失，根本不合理。繼桃竹苗停灌後，接著就是中南部，在此情況下，政府應盡快徵收耗水費，水價調整也要先從耗水大戶著手。

立委劉建國說，水利法明定，用水標的順序依序為家用公共用水、農業用水、水力用水、工業用水等，但每次優先停水的都是農業用水，此次桃竹苗停灌，「整個農地擺在那邊閒置」，但政府對工業用水僅要求節水5%，且目前工業用水、民生用水的水費依然沒有脫鉤，造成台灣水費便宜，對外招商時也以此為誘因，引進高耗水業者，這對於全球缺水排名第18位的台灣不是好事。

台南市環境保護聯盟理事長、農民黃安調說，政府藉口農民是高耗水產業因此要停灌，事實上是政府不看重農民，認為農產品價格低，但不該用此評量用水優先順序，因為農業本身有其重要性，更能保障農糧自給率，且農水會循環使用，用水量表面看起來很高，但有高達46%水流到地下形成地下水循環，政府看法過於狹隘，「吃農民夠夠」，不先檢討水管漏水率「卻來欺負農民」，反而對用水大戶「睜一隻眼、閉一隻眼」，應先檢討差別費率，而非對農田停灌。

台中市后里區農業與環境保護協會代表、里長馮詠淮表示，休耕對佃農影響很大，尤其政府推動青農返鄉，「但現在又叫他們休息」，停灌何去何從？一分地都好幾百萬成本，貿然停灌真的不妥，政府政策本末倒置。大甲、大安溪水資源早期相當充沛，可以供應中部所有農業用水，從來沒有乾旱過，但自從科學園區進駐後「年年缺水」，愈來愈嚴重。

青農賴來安說，青農回鄉從事農業生產，不管種植花卉、果樹、蔬菜、五穀雜糧，水都很重要，若政府可以將部分工業用水留給農業，就不會造成回鄉青農的經濟問題，否則生計難以維持。