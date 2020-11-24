聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／冷熱溫泉交替泡湯 醫師提醒心血管疾病患者注意

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院心臟內科醫師程建銘說，泡溫泉冷熱交替 容易出現心肌梗塞情形。圖/衛福部豐原醫師提供
衛福部豐原醫院心臟內科醫師程建銘說，泡溫泉冷熱交替 容易出現心肌梗塞情形。圖/衛福部豐原醫師提供

天氣漸涼，很多人喜歡泡湯景點之旅，心臟內科醫師表示，秋冬氣溫變化大，有心臟血管疾病的患者，一定要避免冷熱泉交替泡，才能降低心肌梗塞情形發生。

衛福部豐原醫院心臟內科醫師程建銘表示，有心臟疾病的患者盡量不要冷、熱溫泉水交替泡，因為心血管最怕忽冷忽熱，一會擴張、一會收縮，會造成心血管阻塞情形、或是血管裡有血栓的形成，再加上泡湯容易脫水，就容易出現心肌梗塞情形。

他建議泡湯時須「循序漸進」，從30幾度的溫泉水開始泡，泡到40度左右，等到身體適應之後，中間再休息一段時間，想要去泡冷水再去泡，不要突然身體泡了40度的溫泉水，馬上衝到零度的冷泉水裡，這樣很危險。

醫師程建銘強調，泡湯時，民眾很容易忘記水分的補充，泡湯時身體不自覺會一直冒汗，血液也會越來越黏稠，血栓容易形成，因此10-15分鐘內至少要補充100-200cc的水，泡湯完後一定要注意保暖，避免吃太油膩或味道過重的食物，讓樣就能在秋冬之際，享有「偽出國」泡湯之旅。

溫泉 醫師 患者

延伸閱讀

心肌梗塞最大元凶不只是膽固醇！8種人有胸悶、胸痛快就醫

泡湯不用花大錢！ 全台灣12處「免費溫泉」 足湯、公共池通通有

特色溫泉必追！ 冬季浪漫「四重溪溫泉季」交通、週邊景點介紹

在綠意盎然的山腳下泡湯！ 抹茶山旁的呆水溫泉&楠西龜丹新興溫泉區

相關新聞

東北風襲三縣市大雨 周五迎冷空氣水氣更多低溫探14度

受到東北風影響，中央氣象局已針對花蓮、台東和宜蘭發布大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天...

中年男因包皮過長戀愛卡卡 動這手術徹底解決煩惱　

宜蘭36歲林姓餐廳主廚，因為工作環境潮溼、悶熱，生殖器出現搔癢、紅疹等症狀，林男最近交了女朋友，「兄弟事」讓他遲遲不敢跟...

你今年進電影院了嗎？金馬57落幕後

「這些日子裡你好嗎？」雷光夏輕輕地一句問候，彷彿為這一年一路走來的黑暗，點亮起那許久未見的光明。當電影的巨輪隨著車流而行，看著鐵路駛過的沿路風景，穿過漆黑的隧道，前方出口的曙光，如同戲院裡投影在大銀幕的那道光束，迎接的、等待的，是準備攜著電影再次前行的「我們」。

影／冷熱溫泉交替泡湯 醫師提醒心血管疾病患者注意

天氣漸涼，很多人喜歡泡湯景點之旅，心臟內科醫師表示，秋冬氣溫變化大，有心臟血管疾病的患者，一定要避免冷熱泉交替泡，才能降...

潛艦國造今天開工 台船特製紀念版口罩及一卡通

蔡英文總統今天上午將出席「海軍潛艦國造開工典禮」，主持台灣造船公司「潛艦國造」案廠房啟用儀式，宣告潛艦國造正式進入造艦的...

7歲女童休克急送醫 電動骨針及時給藥恢復意識

新竹縣一名7歲女童日前在家突然昏迷休克，女童母親發現後立即對女童進行心肺復甦術，並叫救護車緊急送往急診搶救，急診醫護人員...

「從抗戰大歷史展望台灣大未來」 11/28免費專題講座

「許多人以為抗日戰爭和台灣沒啥關係，其實，抗戰攸關中國、台灣、以及亞太地區眾多政權和億萬生命的存亡，也深深改變了大家的命運。」抗戰究竟和台灣有什麼關係？貧窮落後的中國如何取得最後勝利？蔣介石當年為何堅持收回東北及台灣？為何支持印度、韓國、及越南獨立？為何主張維持日本天皇制度？

心心念念的台東原鄉滋味「阿粨」！金曲歌手阿爆：想把認同融合在生活裡，包括早餐！

原民美食「阿粨（a-vai）」與「吉拿夫（cinavu）」，前者是穀物包肉做成糰，後者是芋頭粉與假酸漿葉穀包裹成條。金曲獎得主阿爆認為，排灣族飲食文化就是平衡，例如以穀物為主的阿粨，外面用葉子包住、裡面有肉，澱粉與蛋白質很均衡！

飼料抗生素4年內禁3種

國際畜牧業推廣「無抗飼養」，也就是不採用抗生素為飼料添加劑，農委會從兩千年開始，逐步刪除（禁用）卅六項含藥物飼料添加物，...

天氣轉涼 雨後天空彩虹美景

中央氣象局表示，今天受東北風影響，北部及東北部天氣轉涼；昨天下午士林地區在陣雨後出現難得一見的彩虹美景。

元旦連假疏運 國5高乘載管制

元旦國道疏運超前部署。明年元旦三天連假（元月一日到三日），交通部高公局罕見昨天就公布國道疏運，盼能藉此加強宣導、提醒用路...

台灣烏腳病之父 曾文賓98歲逝世

台灣烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，前天傍晚在家中安詳逝世，享耆壽98歲。花蓮慈濟醫院長林欣...

熱門新聞

好市多黑色購物週隱藏版優惠 冷泡咖啡包、無縫保鮮盒必買

好市多黑色購物週第2天優惠公開 8K電視、鑽石項鍊拚場

飯店櫃檯曝訂房3大眉角！揭詐騙手法狂喊：不要信

降5元！麥當勞「松露堡」限時回歸35天＋送L'OREAL彩妝

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

好市多黑色購物週首日買氣普通 BOSCH洗碗機、尿布最熱賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。