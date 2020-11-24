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影／冷熱溫泉交替泡湯 醫師提醒心血管疾病患者注意
天氣漸涼，很多人喜歡泡湯景點之旅，心臟內科醫師表示，秋冬氣溫變化大，有心臟血管疾病的患者，一定要避免冷熱泉交替泡，才能降低心肌梗塞情形發生。
衛福部豐原醫院心臟內科醫師程建銘表示，有心臟疾病的患者盡量不要冷、熱溫泉水交替泡，因為心血管最怕忽冷忽熱，一會擴張、一會收縮，會造成心血管阻塞情形、或是血管裡有血栓的形成，再加上泡湯容易脫水，就容易出現心肌梗塞情形。
他建議泡湯時須「循序漸進」，從30幾度的溫泉水開始泡，泡到40度左右，等到身體適應之後，中間再休息一段時間，想要去泡冷水再去泡，不要突然身體泡了40度的溫泉水，馬上衝到零度的冷泉水裡，這樣很危險。
醫師程建銘強調，泡湯時，民眾很容易忘記水分的補充，泡湯時身體不自覺會一直冒汗，血液也會越來越黏稠，血栓容易形成，因此10-15分鐘內至少要補充100-200cc的水，泡湯完後一定要注意保暖，避免吃太油膩或味道過重的食物，讓樣就能在秋冬之際，享有「偽出國」泡湯之旅。
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