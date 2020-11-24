2020最終強檔 5星級漢神週年慶 11/26重磅登場

特獎157萬Audi Q2名車 多重優惠不出國也能儘情Shopping

南部獨家「My Melody & Little Twin Stars 45週年」聯名好禮超人氣

圖／漢神百貨 提供

年底是百貨週年慶的熱季，2020全台最後一檔-漢神百貨週年慶即將於11/26(四)~12/27(日)壓軸登場。今年漢神以「五星級週年慶」主題，祭出百萬名車特獎、My Melody&Little Twin Stars聯名好禮、精品級限定快閃櫃、頂級渡假村摘星計劃及慈善暖心活動等五大星亮點，加上強打優惠商品及多重回饋活動，可望掀起年底最後一波購物高潮。漢神百貨暨漢神巨蛋購物廣場南野雄介總經理表示：上週漢神巨蛋週年慶圓滿達成第二目標25.5億，接棒的漢神本館目標為26億，預計兩館週年慶上看52億。今年因全球疫情影響，出國購買精品的消費力轉向國內，使國際精品1~3季業績成長高達16%，也讓大家對本館週年慶表現更有信心。漢神百貨特別集合員工舉辦造勢記者會，秀出週年慶多樣好康，宣告這場眾所矚目的歡樂派對即將正式起跑。

圖／漢神百貨 提供

漢神百貨作為國際精品殿堂，在週年慶期間更準備了精品級的快閃櫃：11/24~12/13義大利製琴協會手工提琴特展，完整保存世界遺產克里蒙納製琴工藝；11/25~11/29邀請1829 年創立、比利時皇室御用DELVAUX設立南部獨家包包快閃店，精湛工藝及雋永設計，是時尚愛好者引頸企盼的指標；而11/20~12/7首次快閃高雄的O! Balloon，無限創意客製化氣球帶來歡樂驚喜的飄浮藝術，是明星及網美送禮首選；而在7F則有粉絲最愛的「三麗鷗歡樂party限定快閃店」，販售多款獨家聯名商品。看好萌商機市場，漢神百貨與三麗鷗「My Melody&Little Twin Stars 45週年」聯手推出五檔全台限定超集會員禮及實用又卡哇伊的加價購商品，還推出三麗鷗爆米花桶慈善義賣，匯集購買者愛心幫助弱勢兒童的1919陪讀計劃。在全館佈置上，1F大門口近9米的閃亮聖誕樹上，有美樂蒂和雙星仙子的可愛身影，玄關則有閃耀迷幻的鏡屋，加上全台獨家的「三麗鷗主題候車站」，預料將成為網美打卡最新景點。

圖／漢神百貨 提供

週年慶最受矚目的化妝品全檔期滿3000送300，首四日再加碼滿2萬加贈200；於11/26~11/29首四日及12/10~12/13雙12檔期，推出全館刷同卡滿1萬送500、1-3F精品區滿2萬送1,000、家用滿1萬送1,000的購物回饋，另外首四日再加碼服飾樓層滿1萬送1000服飾券，B1F珠寶單筆8萬送8000等10%超優回饋，讓消費者Shopping超有感。而為了回饋長期支持漢神的VIP顧客，更特別於11/25(三)推出VIP DAY，當天11:00~16:00只開放給憑邀請函的貴賓入館，搶先享受週年慶專屬優惠；而在12/19-12/27則針對百萬貴賓推出摘星計劃，凡期間單筆消費滿120萬，即可免費享受目前最趨之若鶩的谷關日式頂級渡假村三天兩夜行程。

圖／漢神百貨 提供

週年慶商品面部分，化妝品業種祭出眾多全台獨家明星特惠商品組合及下殺優惠，多家品牌在11/26(四)推出限定開賣，只要購買全台壓軸獨家特惠組再加贈300元商品券。爆紅款LANCOME小黑瓶與極光水更是貨量滿滿，嬌蘭機場獨賣的蜜粉球組，也只有在漢神週年慶才買得到！針對2020熱銷商品也打出獨家優惠，像是飛利浦歐洲原裝進口健康氣炸鍋家庭號，原價15288元直接打4.9折下殺到7490元；原價35990元的CERRUTI 1881的斜拉鍊外套，更打出下殺五折17995元。結合超強商品、超豐富回饋及超有特色活動，漢神百貨邀請所有消費者，一起迎接2020年最令人期待的五星級週年慶！