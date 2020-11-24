7歲女童休克急送醫 電動骨針及時給藥恢復意識

新竹縣一名7歲女童日前在家突然昏迷休克，女童母親發現後立即對女童進行心肺復甦術，並叫救護車緊急送往急診搶救，急診醫護人員眼見情況危急，立即施打「電動骨針」給予強心針藥物，女童才從休克昏迷恢復心臟跳動和意識，對著媽媽哭喊「我想活下去」。

東元綜合醫院急診科主治醫師簡振宇表示，女童患有兒童常見的先天性心臟病「先天性心室中膈缺損」，當天上午在家突然昏迷，好險及時被母親發現，到院後醫護人員不間斷給予急救，包含電擊、插管及在15秒內完成電動骨針置入，使藥物經由骨骼內骨髓輸液給病人，提升心臟及血管的血液量，避免低血容性的休克及持續性心臟休止的發生，幫助女童恢復心臟跳動。

簡振宇說，急診面對「突發性心臟休止」病患是分秒必爭的戰場，有效且高品質的心肺復甦術與強心藥物的搭配，能提高「突發性心臟休止」病患的存活率。過往施打強心藥物大多使用IC針，但施打速度以及對環境的彈性應變，相較電動骨針(俗稱IO針)成功效率較低。

電動骨針主要的施打位置以小腿處的近端脛骨與肩膀處的肱骨頭，對到院前的救護技術人員而言，有操作容易、成功率高等優點，雖然針頭穿過骨頭進入骨髓腔，但傷口僅有小孔洞，能快速癒合。

簡振宇指出，該院過去面對突發小兒心臟休止個案中，傳統周邊靜脈的置入，需要5分鐘經多次嘗試才完成，相較在近端脛骨的IO針置入僅15秒內即可完成，多了5分鐘的黃金搶救時間；而面對重大外傷休克病患，止血與輸血同等重要，由於創傷造成低血容性休克可能造成周邊靜脈不容易建置，IO針置入近端肱骨頭能有效在30分鐘快速輸血3公升，避免病患因嚴重低血容性休克產生心臟驟停的遺憾。