「從抗戰大歷史展望台灣大未來」 11/28免費專題講座
「許多人以為抗日戰爭和台灣沒啥關係，其實，抗戰攸關中國、台灣、以及亞太地區眾多政權和億萬生命的存亡，也深深改變了大家的命運。」抗戰究竟和台灣有什麼關係？貧窮落後的中國如何取得最後勝利？蔣介石當年為何堅持收回東北及台灣？為何支持印度、韓國、及越南獨立？為何主張維持日本天皇制度？
抗戰改變了中國、台灣、日本、東南亞諸國的命運。抗戰也導致國共內戰，蔣介石退到台灣，力求雪恥，發奮保衛台灣、建設台灣，使台灣不但免於解放軍的攻擊，更成就後來的台灣經濟發展。而為防堵共黨勢力，美國放棄懲罰日本，轉而扶植日本。日本社會才能在戰後穩定下來，並快速復興，成為抵禦蘇聯的橋頭堡。
抗戰對台灣、對亞太地區、甚至戰後世局都有深遠的影響。這些衝擊和影響今天仍然存在，關係著我們的現在和未來發展。
為此，台灣玉山科技協會、李國鼎科技發展基金會、長風基金會、遠見-天下文化基金會、聯合報系文化基金會，將於11月28日(周六)下午，在台大集思國際會議中心，共同主辦「從抗戰大歷史展望台灣大未來—勝利75週年的省思」活動，並特別邀請史丹佛大學胡佛研究所研究員郭岱君、中央研究院近代史研究所專任研究員黃自進，舉行專題演講分享、解答迄今仍撲朔迷離、眾說紛紜的問題。
活動免費報名參加，名額有限！
「從抗戰大歷史展望台灣大未來」
時間：2020年11月28日（六）下午2:00-5:00
地點：台大集思國際會議中心國際會議廳（台北市大安區羅斯福路四段85號B1）
免費報名網址：linkingunitas.com/FWFG161223
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