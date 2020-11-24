東北風襲三縣市大雨 周五迎冷空氣水氣更多低溫探14度

受到東北風影響，中央氣象局已針對花蓮、台東和宜蘭發布大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨最低溫出現17度，周五到下周一將再有一波水氣更多的冷空氣南下，低溫下探14度。

吳德榮說，今晨紅外線色調強化雲圖顯示，台灣迎風面低層雲較厚，北海岸、北部山區及東半部有明顯降雨，大台北東側平地亦有一些零星降雨。

吳德榮表示，今晨因冷空氣及輻射冷卻效應，截至5時平地測站最低氣溫出現在苗栗三灣鄉17.5度、新竹峨眉鄉17.6度。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日東北風影響，東半部及大台北東側有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；北台灣因雲量多、天氣稍涼。桃園以南影響小，中南部仍是晴朗穩定、日夜溫差大的天氣。

今日各區平地氣溫如下北部19至26度、中部20至31度、南部21至32度、東部20至29度。

吳德榮說，明日至周五白天、東北風減弱，西半部晴時多雲；東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星飄雨的機率；各地氣溫略回升。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五晚起至下周一，比前一波水氣更多的冷空氣南下；迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。

吳德榮說，冷空氣比前一波略強、北台灣感覺濕冷，周六晚起至下周一，其清晨及夜間，平地測站最低氣溫約有降至14、15度的機率。惟模式模擬仍持續微調中，應繼續觀察。