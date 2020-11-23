攜手台灣麒麟 原民傳統智慧創作專用權首次授權商用

「原住民傳統智慧創作保護條例」2007年立法院三讀通過，2015年公告實施辦法，「原住民傳統智慧創作專用權(簡稱傳智權)」正式啟用。歷經五年，原民傳智權首次授權商用，台灣麒麟啤酒罐身結合阿美族、排灣族和噶瑪蘭族已註冊傳智權 的部落傳統圖紋做設計，推出三款東部區域限定販售的「Bar原民傳智設計罐」，與原民會一起共同推廣傳智權議題。

此次推出的三款「Bar原民傳智設計罐」，罐身上的原住民族傳統圖紋分別是運用「阿美族馬太鞍部落男性傳統服飾：五片流蘇裙」、「排灣族佳平部落金祿勒家族的祖靈側柱姆媧蓋依」和「噶瑪蘭族的女子禮裙」做設計，透過取得阿美族、排灣族和噶瑪蘭族部落同意並支付授權金供部落發展使用，於罐身上標記傳智權官方LOGO，成為傳智權全台首創商業授權的合作案例。

此外，台灣麒麟規劃在未來三年當中，陸續透過和不同原住民族合作推出「Bar原民傳智設計罐」，除了希望能普及化傳智權的申請意願外，也期許能透過品牌行銷資源推廣原住民族文化，讓原住民族的多元文化能夠被社會大眾所重視。

台灣麒麟董事長上田隆史表示，希望藉由此次的合作，讓大眾認識多元豐富的原民文化，部落也能理解原民文化如何用於產業之上。

阿美族馬太鞍部落代表拉藍‧吾那克表示，此次授權商用過程長達一年，歷經部落會議、耆老會議、豐年祭等族中重要會議活動，獲得族人的共識才授權。原住民族文化事業基金會執行長瑪蓋丹認為，此次合作深具意義，原民傳智權首次授權商用，還是台灣麒麟這樣的品牌，可以讓原民部落理解傳智權所擁有的價值。