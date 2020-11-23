帶飛機餐下機遭罰20萬翻案 農委會要提上訴

民眾自香港入境，將機上沒吃完含豬肉飛機餐帶下飛機，遭農委會裁罰新台幣20萬元，民眾不服提起行政訴訟，經判決撤銷罰單，農委會要提起上訴。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，法律是一定的，執法也一致，但執行要更明確告知民眾規範。

非洲豬瘟中央災害應變中心本表示，民眾108年4月間自香港入境台灣，將機上沒吃完的「豬肉捲」飛機餐帶下飛機，因未申報檢疫遭關務署以X光機查獲，農委會依動物傳染病防治條例第45之1條規定裁罰新台幣20萬元，民眾提出行政訴訟。

應變中心說，邊境檢疫措施係依據風險評估結果訂定，並依法行政，以確保我國為非洲豬瘟非疫區；農委會108年5月12日香港向世界動物衛生組織通報非洲豬瘟疫情爆發前，即依據監控邊境查獲及棄置肉品檢測結果進行風險評估，將香港列入三年內發生非洲豬瘟地區。

防檢局說，香港及澳門因畜牧產業量極少，活豬係自中國大陸進口，其傳播非洲豬瘟風險不可小覷。經評估本案情況應屬個案，將提起上訴。

應變中心說，旅客違規自中國大陸及港澳等地區攜帶豬肉類產品入境，引入非洲豬瘟的風險極高，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定，旅客自3年內發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉類產品入境遭查獲，第一次罰鍰20萬元，第2次以上開罰100萬元。