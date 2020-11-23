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遠東巨城發揮平台優勢 辦千人免費肝篩、時尚健康講座
企業不只要有高度也要有溫度，新竹百貨龍頭遠東巨城購物中心，不只在營運穩健成長，同時善盡企業社會責任，建構員工安全健康職場環境，獲「HR ASIA亞洲最佳企業雇主獎」與「AREA亞洲企業社會責任獎人力投資獎」，以及連兩年獲天下CSR企業公民獎小巨人組等國內外獎項，同時持續發揮通路平台價值推出多項創舉，巨城攜手肝基會創全台先例，在購物中心舉辦「時尚X健康名人講座」以及「千人免費肝篩」兩大創舉，用行動支持公益行動，創造通路平台影響力。
今年8月，身為肝基會長期志工的遠東巨城購物中心董事長李靜芳，不僅號召自己在台灣師範大學國際時尚GF-EMBA學生們投入策略發想與營運規劃，將位於台北市公園路上的好心肝服務中心一樓舊藥局活化運用，打造溫暖與美感兼具的「好心肝健康生活館」，李靜芳也四處奔走邀請善心企業與志工們參與，募得逾百萬元商品供民眾選擇，感動更多善心企業加入捐贈商品的善循環。
巨城攜手肝基會日前在購物中心舉辦「時尚X健康名人講座」以及「千人免費肝篩」兩大活動。「時尚X健康名人講座」由李靜芳與肝基會執行長、醫師粘曉菁共同主講、現場座無虛席。兩人暢談如何消脂保肝維持健康體態，並帶起辦公室隨時能做的簡易瘦身動作，與現場聽眾互動。而全台首次在零售商場舉辦免費肝篩活動，短短3小時完成1,336人檢驗，集各界力量共同為根除台灣肝病的目標盡一份力量。
與社會一起共榮有成，是巨城人共同的價值認同，李靜芳說「開幕至今舉辦超過600場公益活動，受惠逾250個團體，要非常感謝各界把巨城當成愛的平台，將愛傳遞下去。未來，從公眾事務到保健活動，巨城將竭力發揚社會核心價值，以共創共榮共好的理念，與企業大眾一起回饋社會，持續發揮全台第一公益平台的影響力。」
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