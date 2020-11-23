快訊

皇家傳承牛肉麵工廠遭檢舉 稽查結果出爐

男主播被爆對菜鳥女同事伸魔爪 公視回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠東巨城發揮平台優勢 辦千人免費肝篩、時尚健康講座

聯合報 / 記者江佩君／台北即時報導
巨城攜手肝基會舉辦全台首次商場免費肝篩，(依序左四至中)巨城董事長李靜芳、肝基會董事長許金川、新竹市副市長沈慧虹等人出席活動。圖／巨城提供
巨城攜手肝基會舉辦全台首次商場免費肝篩，(依序左四至中)巨城董事長李靜芳、肝基會董事長許金川、新竹市副市長沈慧虹等人出席活動。圖／巨城提供

企業不只要有高度也要有溫度，新竹百貨龍頭遠東巨城購物中心，不只在營運穩健成長，同時善盡企業社會責任，建構員工安全健康職場環境，獲「HR ASIA亞洲最佳企業雇主獎」與「AREA亞洲企業社會責任獎人力投資獎」，以及連兩年獲天下CSR企業公民獎小巨人組等國內外獎項，同時持續發揮通路平台價值推出多項創舉，巨城攜手肝基會創全台先例，在購物中心舉辦「時尚X健康名人講座」以及「千人免費肝篩」兩大創舉，用行動支持公益行動，創造通路平台影響力。

今年8月，身為肝基會長期志工的遠東巨城購物中心董事長李靜芳，不僅號召自己在台灣師範大學國際時尚GF-EMBA學生們投入策略發想與營運規劃，將位於台北市公園路上的好心肝服務中心一樓舊藥局活化運用，打造溫暖與美感兼具的「好心肝健康生活館」，李靜芳也四處奔走邀請善心企業與志工們參與，募得逾百萬元商品供民眾選擇，感動更多善心企業加入捐贈商品的善循環。

巨城攜手肝基會日前在購物中心舉辦「時尚X健康名人講座」以及「千人免費肝篩」兩大活動。「時尚X健康名人講座」由李靜芳與肝基會執行長、醫師粘曉菁共同主講、現場座無虛席。兩人暢談如何消脂保肝維持健康體態，並帶起辦公室隨時能做的簡易瘦身動作，與現場聽眾互動。而全台首次在零售商場舉辦免費肝篩活動，短短3小時完成1,336人檢驗，集各界力量共同為根除台灣肝病的目標盡一份力量。

與社會一起共榮有成，是巨城人共同的價值認同，李靜芳說「開幕至今舉辦超過600場公益活動，受惠逾250個團體，要非常感謝各界把巨城當成愛的平台，將愛傳遞下去。未來，從公眾事務到保健活動，巨城將竭力發揚社會核心價值，以共創共榮共好的理念，與企業大眾一起回饋社會，持續發揮全台第一公益平台的影響力。」

「時尚X健康名人講座」由肝基會執行長粘曉菁與遠東巨城購物中心董事長李靜芳（圖右）精彩對談。圖／巨城提供
「時尚X健康名人講座」由肝基會執行長粘曉菁與遠東巨城購物中心董事長李靜芳（圖右）精彩對談。圖／巨城提供

延伸閱讀

巨城舉辦馨生市集展售會 看見犯罪被害人生命韌性

超呆萌「水果鳥、戽斗恐龍」三井OUTLET迎來熱帶耶誕節

新竹聖誕新地標！迎接周年慶 遠東巨城購物中心耶誕樹點燈

竹市肝炎及肝癌大檢驗 根除肝病彩色人生

相關新聞

台鐵鳴日號觀光列車擬年底試營運 雄獅搶下經營權

鐵道旅遊正夯，台鐵局為配合交通部2022年鐵道觀光旅遊年，公開招商方式舉辦「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀...

農科園區擴充165公頃腹地 正式開放對外招商

農委會農業生物科技園區今啟動擴充腹地招商啟動。農業生物科技園區歷經14年營運發展，引進108家農企業進駐，投資額年年看漲...

台鐵列車疑似撞到異物 200旅客行程耽誤

台鐵1252次，新竹開往基隆，區間車，今天傍晚18時48分要進竹北站時，疑似撞到異物，停於進站南OS區間，無法鬆軔，由新...

餵小孩吃藥超崩潰！ 過來人家長曝「必殺秘訣」

餵年幼的小孩吃藥是令許多父母頭痛的事，因藥品皆含有苦味，讓多數小孩子沒辦法接受。有位網友在外看見一位媽媽在餵小孩吃藥，結果小孩拒吃吵鬧，他便想藉此詢問「是否有解決之道」，引來許多網友分享自身經驗。

帶飛機餐下機遭罰20萬翻案 農委會要提上訴

民眾自香港入境，將機上沒吃完含豬肉飛機餐帶下飛機，遭農委會裁罰新台幣20萬元，民眾不服提起行政訴訟，經判決撤銷罰單，農委...

遠東巨城發揮平台優勢 辦千人免費肝篩、時尚健康講座

企業不只要有高度也要有溫度，新竹百貨龍頭遠東巨城購物中心，不只在營運穩健成長，同時善盡企業社會責任，建構員工安全健康職場...

農地濫倒事業廢棄物 環保署擬修法最高罰2250萬元

台南學甲爐渣掩埋案近期爭議不斷，環保署近期擬修廢棄物清理法部分條文，若在農地或環境敏感地區棄置事業廢棄物，最高可罰225...

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

台灣烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，昨天傍晚於家中安詳逝世，享耆壽98歲。慈濟醫院長林欣榮表...

傳統戲曲也有穿越、人鬼戀 京崑線上學習系列邀你追劇

現代人喜歡追劇，但其實百年前的古人也會追劇；現代人瘋迷的人鬼戀、穿越劇等題材，在古人追的崑劇經典「牡丹亭」中早已出現。建...

氣溫轉涼有雨 士林現雨後彩虹美景

中央氣象局表示，今、明兩天（23日、24日）東北風影響，北部及東北部天氣轉涼；台灣東北部地區有陣雨，東部、東南部地區及大...

豆製品稽查 3家廠商違規最高遭罰16萬

台灣健身風氣興盛，許多民眾會選擇豆漿、豆腐等來作為蛋白質的補充來源。但衛福部食藥署今年針對國內豆製品製造業稽查抽驗58件...

元旦疏運計畫出爐！旅遊湧車潮怎麼避免塞車看這裡

明(110)年元旦連假為110年1月1日(星期五)至1月3日(星期日)共3天，為維持高速公路行車合理服務水準，高速公路局...

熱門新聞

好市多黑色購物節開跑 主打82吋電視、金條十盎司

黑五熱潮退？ 好市多內湖店開店前排隊人潮僅百人

好市多黑色購物週隱藏版優惠 冷泡咖啡包、無縫保鮮盒必買

今北部及東北部天氣轉涼降雨 本周兩波冷空氣來襲

好市多黑色購物週第2天優惠公開 8K電視、鑽石項鍊拚場

妻日花數小時檢查手機、看藝人影片也要念 他嘆：心好累

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。