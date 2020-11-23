餵小孩吃藥超崩潰！ 過來人家長曝「必殺秘訣」

餵年幼的小孩吃藥是令許多父母頭痛的事，因藥品皆含有苦味，讓多數小孩子沒辦法接受。有位網友在外看見一位媽媽在餵小孩吃藥，結果小孩拒吃吵鬧，他便想藉此詢問「是否有解決之道」，引來許多網友分享自身經驗。

原PO在PTT的WomanTalk板上發文，表示自己前幾天出外遊玩時，在公共場所看見一位媽媽在餵小孩吃藥，結果小孩吵著不吃藥，不停的喊著藥很苦、不想吃藥，後來那位媽媽甚至邊打邊吼的餵藥，而那名小孩只是哭的更淒慘。原PO更說明，那小孩看起來才4、5歲而已，讓他見此場景不禁直呼「當時看到那場景真的覺得被嚇傻了！」

此貼文一出，便有許多父母藉此分享自身經歷及解決方法，「吃完藥給孩子糖果」、「拜託醫生別開藥粉，藥水最佳、藥丸次之」、「加蜜豆奶最能蓋味道」、「跟她們說，如果不喝果汁藥，醫生叔叔會一直幫妳吸鼻涕蟲」、「不能兇，要很有耐心哄小孩說要不舒服還是吃藥，不吃就不會好」。

其中，最多網友推薦的就是「餵藥果凍」，紛紛表示，「有餵藥果凍，根本不用再額外給糖…」、「有吃藥用的果凍啊，買那個就好」、「餵藥果凍啊，甜甜的」。

但也有不少留言認為，4、5歲的小孩已經聽得懂大人的話，建議使用「講理」的方式教導，「我是講道理的，2歲後告訴他開的藥的效果、吃藥的好處，以及不吃會承擔的後果，加上獎勵，要小孩吃中藥西藥都是主動開心的達成」、「平常就教，不要生病不舒服才要溝通來不及了」。