快訊

皇家傳承牛肉麵工廠遭檢舉 稽查結果出爐

男主播被爆對菜鳥女同事伸魔爪 公視回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餵小孩吃藥超崩潰！ 過來人家長曝「必殺秘訣」

聯合新聞網 / 綜合報導
餵年幼的小孩吃藥是令許多父母頭痛的事，因藥有苦味，讓多數小孩子沒法好好吃藥。 圖／ingimage
餵年幼的小孩吃藥是令許多父母頭痛的事，因藥有苦味，讓多數小孩子沒法好好吃藥。 圖／ingimage

餵年幼的小孩吃藥是令許多父母頭痛的事，因藥品皆含有苦味，讓多數小孩子沒辦法接受。有位網友在外看見一位媽媽在餵小孩吃藥，結果小孩拒吃吵鬧，他便想藉此詢問「是否有解決之道」，引來許多網友分享自身經驗。

原PO在PTT的WomanTalk板上發文，表示自己前幾天出外遊玩時，在公共場所看見一位媽媽在餵小孩吃藥，結果小孩吵著不吃藥，不停的喊著藥很苦、不想吃藥，後來那位媽媽甚至邊打邊吼的餵藥，而那名小孩只是哭的更淒慘。原PO更說明，那小孩看起來才4、5歲而已，讓他見此場景不禁直呼「當時看到那場景真的覺得被嚇傻了！」

此貼文一出，便有許多父母藉此分享自身經歷及解決方法，「吃完藥給孩子糖果」、「拜託醫生別開藥粉，藥水最佳、藥丸次之」、「加蜜豆奶最能蓋味道」、「跟她們說，如果不喝果汁藥，醫生叔叔會一直幫妳吸鼻涕蟲」、「不能兇，要很有耐心哄小孩說要不舒服還是吃藥，不吃就不會好」。

其中，最多網友推薦的就是「餵藥果凍」，紛紛表示，「有餵藥果凍，根本不用再額外給糖…」、「有吃藥用的果凍啊，買那個就好」、「餵藥果凍啊，甜甜的」。

但也有不少留言認為，4、5歲的小孩已經聽得懂大人的話，建議使用「講理」的方式教導，「我是講道理的，2歲後告訴他開的藥的效果、吃藥的好處，以及不吃會承擔的後果，加上獎勵，要小孩吃中藥西藥都是主動開心的達成」、「平常就教，不要生病不舒服才要溝通來不及了」。

PTT

延伸閱讀

台灣人不想移民韓國？ 網曝內幕：他們都想逃出來了

「跨越500公里」求與異地戀女友復合 他女舍外寒風中等嘸人

超豪華汽車專屬冷氣！ 他為寵女兒自創「手動對焦功能」

喝到掛！開趴酒喝不夠 狂飲「69%消毒洗手液」7人中毒亡

相關新聞

台鐵鳴日號觀光列車擬年底試營運 雄獅搶下經營權

鐵道旅遊正夯，台鐵局為配合交通部2022年鐵道觀光旅遊年，公開招商方式舉辦「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀...

農科園區擴充165公頃腹地 正式開放對外招商

農委會農業生物科技園區今啟動擴充腹地招商啟動。農業生物科技園區歷經14年營運發展，引進108家農企業進駐，投資額年年看漲...

台鐵列車疑似撞到異物 200旅客行程耽誤

台鐵1252次，新竹開往基隆，區間車，今天傍晚18時48分要進竹北站時，疑似撞到異物，停於進站南OS區間，無法鬆軔，由新...

餵小孩吃藥超崩潰！ 過來人家長曝「必殺秘訣」

餵年幼的小孩吃藥是令許多父母頭痛的事，因藥品皆含有苦味，讓多數小孩子沒辦法接受。有位網友在外看見一位媽媽在餵小孩吃藥，結果小孩拒吃吵鬧，他便想藉此詢問「是否有解決之道」，引來許多網友分享自身經驗。

帶飛機餐下機遭罰20萬翻案 農委會要提上訴

民眾自香港入境，將機上沒吃完含豬肉飛機餐帶下飛機，遭農委會裁罰新台幣20萬元，民眾不服提起行政訴訟，經判決撤銷罰單，農委...

遠東巨城發揮平台優勢 辦千人免費肝篩、時尚健康講座

企業不只要有高度也要有溫度，新竹百貨龍頭遠東巨城購物中心，不只在營運穩健成長，同時善盡企業社會責任，建構員工安全健康職場...

農地濫倒事業廢棄物 環保署擬修法最高罰2250萬元

台南學甲爐渣掩埋案近期爭議不斷，環保署近期擬修廢棄物清理法部分條文，若在農地或環境敏感地區棄置事業廢棄物，最高可罰225...

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

台灣烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，昨天傍晚於家中安詳逝世，享耆壽98歲。慈濟醫院長林欣榮表...

傳統戲曲也有穿越、人鬼戀 京崑線上學習系列邀你追劇

現代人喜歡追劇，但其實百年前的古人也會追劇；現代人瘋迷的人鬼戀、穿越劇等題材，在古人追的崑劇經典「牡丹亭」中早已出現。建...

氣溫轉涼有雨 士林現雨後彩虹美景

中央氣象局表示，今、明兩天（23日、24日）東北風影響，北部及東北部天氣轉涼；台灣東北部地區有陣雨，東部、東南部地區及大...

豆製品稽查 3家廠商違規最高遭罰16萬

台灣健身風氣興盛，許多民眾會選擇豆漿、豆腐等來作為蛋白質的補充來源。但衛福部食藥署今年針對國內豆製品製造業稽查抽驗58件...

元旦疏運計畫出爐！旅遊湧車潮怎麼避免塞車看這裡

明(110)年元旦連假為110年1月1日(星期五)至1月3日(星期日)共3天，為維持高速公路行車合理服務水準，高速公路局...

熱門新聞

好市多黑色購物節開跑 主打82吋電視、金條十盎司

黑五熱潮退？ 好市多內湖店開店前排隊人潮僅百人

好市多黑色購物週隱藏版優惠 冷泡咖啡包、無縫保鮮盒必買

今北部及東北部天氣轉涼降雨 本周兩波冷空氣來襲

好市多黑色購物週第2天優惠公開 8K電視、鑽石項鍊拚場

妻日花數小時檢查手機、看藝人影片也要念 他嘆：心好累

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。