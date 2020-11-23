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農科園區擴充165公頃腹地 正式開放對外招商

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農科園區106年起動工擴充165公頃腹地，目前擴充區土地已正式於10月份開放企業承租。記者彭宣雅／攝影
農科園區106年起動工擴充165公頃腹地，目前擴充區土地已正式於10月份開放企業承租。記者彭宣雅／攝影

農委會農業生物科技園區今啟動擴充腹地招商啟動。農業生物科技園區歷經14年營運發展，引進108家農企業進駐，投資額年年看漲，今年總投資額較去年成長10.7%，產值上看台幣53億，園區研發生產的產品外銷全球30餘國，遍及歐美、中東及亞洲。

農委會副主委黃金城表示，我國農產品出口數量、出口國家不斷擴充，農產品開放給別的國家進來台灣，我們也希望台灣的農產品走到國際市場，可以幫農產品加工，農業原物料產品，建構比較能夠讓廠商有競爭力的通路系統。

農委會表示，而因應國內農業科技產業設廠需求日殷，農科園區106年起動工擴充165公頃腹地，目前擴充區土地已正式於10月份開放企業承租，中央畜產會及京冠、馥裕、大統、峰漁等多家企業申請承租擴區土地，部分企業規劃在半年內動工建廠，及早進駐。

農業生物科技園區表示，農科園區目前已形成天然物、水產養殖、畜禽生技、農業資材、生技服務、農業設施等六大產業聚落，帶動台幣114.66億元投資金額及2550位就業人口。由於園區原有233公頃土地進駐率已接近100%，園區積極規劃建設165公頃擴充腹地，以滿足廠商投資設廠需求，腹地擴區在今年下半年竣工，土地開放出租隨即有許多企業洽詢。

農業生物科技園區表示，農科園區是台灣農業產業化的重要平臺，擁有完善基礎工程及生活機能設施、生技標準廠房、亞太水族中心、進出口貨棧、倉儲物流區等營運設施，土地及廠房價格實惠。尤其是園區提供設廠單一行政窗口服務、保稅區賦稅優惠、專案低利貸款、研發及產學合作輔導等優惠措施，有效協助企業發展。

此外，財政部關務署高雄關(海關)、農委會動植物防疫檢疫局及家畜衛生試驗所、物流業者等服務單位亦均入駐，更能提供一條龍式快速通關及檢疫支援服務。此外，園區每年均規劃與園區企業共同參與海內外商展，包含新加坡、越南、印尼、泰國等，協助拓展業務，建立行銷管道。

農委會 生技

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