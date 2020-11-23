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台鐵鳴日號觀光列車擬年底試營運 雄獅搶下經營權
鐵道旅遊正夯，台鐵局為配合交通部2022年鐵道觀光旅遊年，公開招商方式舉辦「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權利案」招商及遴選。並於10月14日辦理招商說明會，參與業者共計19家(42位業者出席)，台鐵局今天宣布，「雄獅旅行社股份有限公司」為序位第一的第1優勝廠商。
台鐵局10月22日將招商內容於政府電子採購網辦理財物出租公告，11月11日辦理投標資格及文件審查，共計有3家旅行業通過審查。據了解這3家旅行業者包括易遊網、雄獅旅行社跟KKday，其中又以雄獅呼聲最高。
台鐵局表示，11月18日進行遴選作業，最後，依序位法遴選出「雄獅旅行社股份有限公司」為序位第一之第1優勝廠商。
台鐵局表示，後續將與得標廠商研商、確定觀光列車開行計畫後，相關內容再另行公告說明。
據了解，不少鐵道迷都在期待台鐵鳴日號觀光列車、藍皮普快何時開始營運。台鐵初步規畫，鳴日號將於12月中巡展開環島試營運，元旦將推曙光列車，帶民眾到東海岸看第一道曙光；新版藍皮普快列車則目標明年4月上路。
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