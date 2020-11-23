農地濫倒事業廢棄物 環保署擬修法最高罰2250萬元

台南學甲爐渣掩埋案近期爭議不斷，環保署近期擬修廢棄物清理法部分條文，若在農地或環境敏感地區棄置事業廢棄物，最高可罰2250萬元，併處一年以上、五年以下有期徒刑，且將研擬吹哨者保護條款。

近年不少廢棄物非法棄置案件，主要是業者為了降低清除及處理費用。目前廢清法規定，任意棄置有害事業廢棄物、未經主管機關許可提供土地回填或堆置廢棄物明知受託人非法清除仍委託等，可處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保署近期擬提出修法草案，罰金設下30萬元「地板」，最高罰金仍是1500萬元，但若任意棄置或提供土地回填、堆置有害事業廢棄物或一般事業廢棄物，地點位於「農地」或「敏感地區」者，將加重其刑至二分之一，累犯更加重三分之二。換算下來，若業者在農地、敏感地區濫倒事業廢棄物，初犯最高就可開罰2250萬元。

環保署也說，將會研擬增訂「吹哨者條款」，根據內部員工吹哨行為，給予勞動權益、刑責減免的相關保護措施，鼓勵內部員工勇於檢舉事業違反廢清法的行為。

另外，環保署本次修法也將提前啟動債權保全假扣押、假處分，避免業者有脫產行為，並參考民法規定將請求權時效延長到十年；此次也擬加入「連坐」條款，若鋼鐵業、製造業等業者，委託清除或處理機構處理廢棄物，但該機構未依法清除，上游的鋼鐵業、製造業也要連帶負起清償責任。