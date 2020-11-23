快訊

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

農地濫倒事業廢棄物 環保署擬修法最高罰2250萬元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

台南學甲爐渣掩埋案近期爭議不斷，環保署近期擬修廢棄物清理法部分條文，若在農地或環境敏感地區棄置事業廢棄物，最高可罰2250萬元，併處一年以上、五年以下有期徒刑，且將研擬吹哨者保護條款。

近年不少廢棄物非法棄置案件，主要是業者為了降低清除及處理費用。目前廢清法規定，任意棄置有害事業廢棄物、未經主管機關許可提供土地回填或堆置廢棄物明知受託人非法清除仍委託等，可處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保署近期擬提出修法草案，罰金設下30萬元「地板」，最高罰金仍是1500萬元，但若任意棄置或提供土地回填、堆置有害事業廢棄物或一般事業廢棄物，地點位於「農地」或「敏感地區」者，將加重其刑至二分之一，累犯更加重三分之二。換算下來，若業者在農地、敏感地區濫倒事業廢棄物，初犯最高就可開罰2250萬元。

環保署也說，將會研擬增訂「吹哨者條款」，根據內部員工吹哨行為，給予勞動權益、刑責減免的相關保護措施，鼓勵內部員工勇於檢舉事業違反廢清法的行為。

另外，環保署本次修法也將提前啟動債權保全假扣押、假處分，避免業者有脫產行為，並參考民法規定將請求權時效延長到十年；此次也擬加入「連坐」條款，若鋼鐵業、製造業等業者，委託清除或處理機構處理廢棄物，但該機構未依法清除，上游的鋼鐵業、製造業也要連帶負起清償責任。

廢棄物 環保署 農地

延伸閱讀

花蓮垃圾掩埋場建車道 改善路面品質

大甲鐵砧山被偷倒大量廢棄物 中市議員籲重懲遏止

草屯垃圾山燒出老問題 林明溱籲中央加速去化

影／南投草屯垃圾山大火燒3天 官員、立委急視察

相關新聞

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

台灣烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，昨天傍晚於家中安詳逝世，享耆壽98歲。慈濟醫院長林欣榮表...

氣溫轉涼有雨 士林現雨後彩虹美景

中央氣象局表示，今、明兩天（23日、24日）東北風影響，北部及東北部天氣轉涼；台灣東北部地區有陣雨，東部、東南部地區及大...

豆製品稽查 3家廠商違規最高遭罰16萬

台灣健身風氣興盛，許多民眾會選擇豆漿、豆腐等來作為蛋白質的補充來源。但衛福部食藥署今年針對國內豆製品製造業稽查抽驗58件...

台鐵鳴日號觀光列車擬年底試營運 雄獅搶下經營權

鐵道旅遊正夯，台鐵局為配合交通部2022年鐵道觀光旅遊年，公開招商方式舉辦「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀...

農地濫倒事業廢棄物 環保署擬修法最高罰2250萬元

台南學甲爐渣掩埋案近期爭議不斷，環保署近期擬修廢棄物清理法部分條文，若在農地或環境敏感地區棄置事業廢棄物，最高可罰225...

傳統戲曲也有穿越、人鬼戀 京崑線上學習系列邀你追劇

現代人喜歡追劇，但其實百年前的古人也會追劇；現代人瘋迷的人鬼戀、穿越劇等題材，在古人追的崑劇經典「牡丹亭」中早已出現。建...

元旦疏運計畫出爐！旅遊湧車潮怎麼避免塞車看這裡

明(110)年元旦連假為110年1月1日(星期五)至1月3日(星期日)共3天，為維持高速公路行車合理服務水準，高速公路局...

擴散條件差+臭氧濃度上升 中南部空品拉橘色警報

空品監測網指出，今天受東北風影響，中部以北地區擴散條件佳，空氣品質良好；南部地區位在下風處，易累積汙染物；明天雲嘉南以南...

聚焦銀髮 敏惠醫專高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心揭牌

台南市柳營區敏惠醫專今舉行「高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心」揭牌儀式，校方表示，因應老人醫學發展趨勢，聚焦銀髮族群牙齒咀嚼照護...

國際移民日活動基隆登場 當日海科館全館免費

為慶祝12月18日到來的「國際移民日」，移民署與基隆市政府合作，於12月5日（周六）上午10時至下午4時，在基隆市國立海...

飯店櫃檯曝訂房3大眉角！揭詐騙手法狂喊：不要信

出外住旅宿有不少「眉角」需要注意，一名連鎖飯店櫃檯近日在網上發文，整理三大重點，提醒旅客旅遊時須多加小心。他呼籲，不想被詐騙就不要用某網路平台下訂旅宿、訂單仔細查看是否含早餐與床鋪、臨時取消務必通知飯店與訂房平台，避免被扣錢。

無抗飼養！抗生素飼料添加物9種 未來4年要再淘汰3種

國際間在畜牧業推廣「無抗飼養」，也就是不採用抗生素為飼料添加劑，農委會從2000年開始，逐步刪除(禁用)36項含藥物飼料...

熱門新聞

好市多黑色購物節開跑 主打82吋電視、金條十盎司

一張圖看天氣！ 兩波東北風挾帶雨勢 周末降溫全台有感

黑五熱潮退？ 好市多內湖店開店前排隊人潮僅百人

今北部及東北部天氣轉涼降雨 本周兩波冷空氣來襲

好市多黑色購物週隱藏版優惠 冷泡咖啡包、無縫保鮮盒必買

妻日花數小時檢查手機、看藝人影片也要念 他嘆：心好累

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。