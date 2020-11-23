快訊

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
曾文賓醫師（右）在台大醫院服務期間，不僅幫證嚴法師籌備醫院，每月還到當時的慈濟義診所看診。圖／花蓮慈濟醫院提供
曾文賓醫師（右）在台大醫院服務期間，不僅幫證嚴法師籌備醫院，每月還到當時的慈濟義診所看診。圖／花蓮慈濟醫院提供

台灣烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，昨天傍晚於家中安詳逝世，享耆壽98歲。慈濟醫院長林欣榮表示，曾文賓在1970年，即協助證嚴上人籌建醫院，更研究出烏腳病與井水含砷量有關，行醫超過半世紀，救人無數，預計12月20日舉辦追思會。

林欣榮指出，因為曾文賓與台灣烏腳病研究小組發現，烏腳病與居民飲用深井水的含砷量過高有關，也同時促成政府提撥8億元，完成流行區域的自來水幹管工程架設，增加自來水普及率，防治烏腳病，估計當時約有4鄉鎮約15萬人受惠。

前副總統陳建仁曾說，曾文賓教授在1968年，在「環境衛生展望」國際期刊裡面發表了1篇文章，就是烏腳病的盛行率跟飲水中砷含量的關係，他發現砷含量越高，烏腳病的盛行率也越高，這篇論文被引用超過1千次，當時美國環保署，或是世界衛生組織，決定飲水中的砷含量標準值，實際上要降到50個ppb（0.05ppm以下）。

直到1986年8月，花蓮慈濟醫院開設後，曾文賓卸下台大醫院副院長，與妻子一起到花蓮服務；1989年接任慈濟醫院長，不斷給予慈濟醫院新的目標，完成慈濟護專及開設玉里、關山、大林、台北、台中等慈院的籌畫工程。1999年，他將院長的棒子交給年輕的陳英和院長，從此出任榮譽院長至今。

林欣榮表示，11月22日傍晚，曾文賓院長在沉睡中逝世，享耆壽98歲。經與曾文賓院長的兒子曾漢民醫師研商後，治喪期間，11月23日起至26日中午，民眾可至花蓮慈院助念堂悼念、追思；預計12月20日舉辦追思會。

台灣烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，昨天傍晚於家中安詳逝世，享耆壽98歲。圖／花蓮慈濟醫院提供
台灣烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，昨天傍晚於家中安詳逝世，享耆壽98歲。圖／花蓮慈濟醫院提供
今年1月，花蓮慈濟醫院長林欣榮（前排左1）帶領團隊幫曾文賓（前排左2）慶生，曾漢民醫師（後排左3）代替父親致詞。圖／花蓮慈濟醫院提供
今年1月，花蓮慈濟醫院長林欣榮（前排左1）帶領團隊幫曾文賓（前排左2）慶生，曾漢民醫師（後排左3）代替父親致詞。圖／花蓮慈濟醫院提供

慈濟 台大醫院

延伸閱讀

金馬名導張毅追思會 李行、陶喆到場送別最後一程

曾文南化水庫聯通管發包 預計2024年完工

台南水情吃緊 曾文和南化兩大水庫「聯通管」加快腳步

衛福部中醫藥研究所攜手慈濟醫院 建置中西醫合療平台

相關新聞

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

台灣烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，昨天傍晚於家中安詳逝世，享耆壽98歲。慈濟醫院長林欣榮表...

氣溫轉涼有雨 士林現雨後彩虹美景

中央氣象局表示，今、明兩天（23日、24日）東北風影響，北部及東北部天氣轉涼；台灣東北部地區有陣雨，東部、東南部地區及大...

豆製品稽查 3家廠商違規最高遭罰16萬

台灣健身風氣興盛，許多民眾會選擇豆漿、豆腐等來作為蛋白質的補充來源。但衛福部食藥署今年針對國內豆製品製造業稽查抽驗58件...

台鐵鳴日號觀光列車擬年底試營運 雄獅搶下經營權

鐵道旅遊正夯，台鐵局為配合交通部2022年鐵道觀光旅遊年，公開招商方式舉辦「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀...

農地濫倒事業廢棄物 環保署擬修法最高罰2250萬元

台南學甲爐渣掩埋案近期爭議不斷，環保署近期擬修廢棄物清理法部分條文，若在農地或環境敏感地區棄置事業廢棄物，最高可罰225...

傳統戲曲也有穿越、人鬼戀 京崑線上學習系列邀你追劇

現代人喜歡追劇，但其實百年前的古人也會追劇；現代人瘋迷的人鬼戀、穿越劇等題材，在古人追的崑劇經典「牡丹亭」中早已出現。建...

元旦疏運計畫出爐！旅遊湧車潮怎麼避免塞車看這裡

明(110)年元旦連假為110年1月1日(星期五)至1月3日(星期日)共3天，為維持高速公路行車合理服務水準，高速公路局...

擴散條件差+臭氧濃度上升 中南部空品拉橘色警報

空品監測網指出，今天受東北風影響，中部以北地區擴散條件佳，空氣品質良好；南部地區位在下風處，易累積汙染物；明天雲嘉南以南...

聚焦銀髮 敏惠醫專高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心揭牌

台南市柳營區敏惠醫專今舉行「高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心」揭牌儀式，校方表示，因應老人醫學發展趨勢，聚焦銀髮族群牙齒咀嚼照護...

國際移民日活動基隆登場 當日海科館全館免費

為慶祝12月18日到來的「國際移民日」，移民署與基隆市政府合作，於12月5日（周六）上午10時至下午4時，在基隆市國立海...

飯店櫃檯曝訂房3大眉角！揭詐騙手法狂喊：不要信

出外住旅宿有不少「眉角」需要注意，一名連鎖飯店櫃檯近日在網上發文，整理三大重點，提醒旅客旅遊時須多加小心。他呼籲，不想被詐騙就不要用某網路平台下訂旅宿、訂單仔細查看是否含早餐與床鋪、臨時取消務必通知飯店與訂房平台，避免被扣錢。

無抗飼養！抗生素飼料添加物9種 未來4年要再淘汰3種

國際間在畜牧業推廣「無抗飼養」，也就是不採用抗生素為飼料添加劑，農委會從2000年開始，逐步刪除(禁用)36項含藥物飼料...

熱門新聞

好市多黑色購物節開跑 主打82吋電視、金條十盎司

一張圖看天氣！ 兩波東北風挾帶雨勢 周末降溫全台有感

黑五熱潮退？ 好市多內湖店開店前排隊人潮僅百人

今北部及東北部天氣轉涼降雨 本周兩波冷空氣來襲

好市多黑色購物週隱藏版優惠 冷泡咖啡包、無縫保鮮盒必買

妻日花數小時檢查手機、看藝人影片也要念 他嘆：心好累

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。