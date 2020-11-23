台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

台灣烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，昨天傍晚於家中安詳逝世，享耆壽98歲。慈濟醫院長林欣榮表示，曾文賓在1970年，即協助證嚴上人籌建醫院，更研究出烏腳病與井水含砷量有關，行醫超過半世紀，救人無數，預計12月20日舉辦追思會。

林欣榮指出，因為曾文賓與台灣烏腳病研究小組發現，烏腳病與居民飲用深井水的含砷量過高有關，也同時促成政府提撥8億元，完成流行區域的自來水幹管工程架設，增加自來水普及率，防治烏腳病，估計當時約有4鄉鎮約15萬人受惠。

前副總統陳建仁曾說，曾文賓教授在1968年，在「環境衛生展望」國際期刊裡面發表了1篇文章，就是烏腳病的盛行率跟飲水中砷含量的關係，他發現砷含量越高，烏腳病的盛行率也越高，這篇論文被引用超過1千次，當時美國環保署，或是世界衛生組織，決定飲水中的砷含量標準值，實際上要降到50個ppb（0.05ppm以下）。

直到1986年8月，花蓮慈濟醫院開設後，曾文賓卸下台大醫院副院長，與妻子一起到花蓮服務；1989年接任慈濟醫院長，不斷給予慈濟醫院新的目標，完成慈濟護專及開設玉里、關山、大林、台北、台中等慈院的籌畫工程。1999年，他將院長的棒子交給年輕的陳英和院長，從此出任榮譽院長至今。