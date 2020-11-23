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豆製品稽查 3家廠商違規最高遭罰16萬

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
食藥署聯合地方衛生局於今年八至九月啟動「109年豆製品製造業稽查專案」。圖／ingimage
食藥署聯合地方衛生局於今年八至九月啟動「109年豆製品製造業稽查專案」。圖／ingimage

台灣健身風氣興盛，許多民眾會選擇豆漿、豆腐等來作為蛋白質的補充來源。但衛福部食藥署今年針對國內豆製品製造業稽查抽驗58件豆製品成品，發現有3家廠商違反食品良好衛生規範準則（GHP）且複查不合格，另有9件產品檢出防腐劑或衛生標準超標，最高已遭地方衛生局開罰新台幣16萬元。

食藥署聯合地方衛生局於今年八至九月啟動「109年豆製品製造業稽查專案」，針對廠商是否符合GHP進行查驗，包括食品添加物未落實專人、專櫃、專冊管理與重複檢核、廠區環境應加強清潔及未落實病媒防治等；另針對豆製品誠品抽驗，檢驗檢驗防腐劑、過氧化氫、甜味劑及一般食品衛生標準等是否符合標準。

本次公布違規項目，有五件板豆腐檢出苯甲酸，包括新北市的六福工廠、濠豆豆腐廠、天興豆腐店、樹新農產行，以及雲林縣的威盛食品有限公司，開罰金額新台幣三萬至七萬不等；一件素雞檢出苯甲酸超標，為桃園市永豐黃豆加工廠，遭罰新台幣三萬元；以及一件豆漿生菌數超標，為台中市合豐豆品加工廠，遭罰新台幣三萬元。

食藥署中區管理中心科長林益祥表示，本次稽查不侷限於豆漿，也包含板豆腐等各項豆製品，其中生鮮豆腐不可添加苯甲酸，調味的豆製品，如素雞則可，但訂有限量標準0.6 g/kg以下。如有違反，依食安法可開罰新台幣三萬至三百萬元。

另外，桃園市永力豐有限公司、南投縣三可食品有限公司，兩家廠商未依規定聘用衛生管理人員，也依食安法分別開罰新台幣三萬元。

另外，本次專案也針對廠商是否遵守GHP進行稽查。林益祥表示，稽查發現在GHP主要有三大缺失，包括：作業環境衛生需加強、添加物未遵守專人、專櫃、專冊「三專」管理，以及蚊蟲、蒼蠅等病媒出沒。若違反相關規定將可開罰新台幣六萬到二億元。

其中，新北市孫記豆干、六福工廠、天興豆腐店則因GHP複查不合格，分別遭罰新台幣六萬至十六萬不等。

林益祥表示，不合衛生標準的成品，已要求衛生局回收，針對業者也將進行後續追蹤，明年納入優先稽核對象。

衛生局 豆製品

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