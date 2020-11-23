擴散條件差+臭氧濃度上升 中南部空品拉橘色警報

空品監測網指出，今天受東北風影響，中部以北地區擴散條件佳，空氣品質良好；南部地區位在下風處，易累積汙染物；明天雲嘉南以南位於下風處，高屏地區空品為橘色提醒等級，25日「橘警」範圍擴大到雲嘉南及高屏地區。

依監測資料及氣象資料顯示，今天環境風場為東北風，中部以北地區位在迎風面，擴散條件佳；南部地區位在下風處，較易累積汙染物。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空品監測網說，24日持續受東北風影響，竹苗以北及中部沿海地區擴散條件較佳；雲嘉南以南地區位於下風處，清晨及夜間風速弱，汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空品監測網說，25日東北風稍減弱，竹苗以北迎風面擴散條件仍佳；中南部地區位於下風處，清晨及夜間風速偏弱，擴散條件逐漸轉差，汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級，中午前局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。