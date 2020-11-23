快訊

牛津新冠疫苗保護力僅70％ BBC直言：令人失望

中天換照被拒後，我們期待一個怎樣的「52台」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擴散條件差+臭氧濃度上升 中南部空品拉橘色警報

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起三天中南部空品不佳。圖／取自空品監測網
今起三天中南部空品不佳。圖／取自空品監測網

空品監測網指出，今天受東北風影響，中部以北地區擴散條件佳，空氣品質良好；南部地區位在下風處，易累積汙染物；明天雲嘉南以南位於下風處，高屏地區空品為橘色提醒等級，25日「橘警」範圍擴大到雲嘉南及高屏地區。

依監測資料及氣象資料顯示，今天環境風場為東北風，中部以北地區位在迎風面，擴散條件佳；南部地區位在下風處，較易累積汙染物。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空品監測網說，24日持續受東北風影響，竹苗以北及中部沿海地區擴散條件較佳；雲嘉南以南地區位於下風處，清晨及夜間風速弱，汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空品監測網說，25日東北風稍減弱，竹苗以北迎風面擴散條件仍佳；中南部地區位於下風處，清晨及夜間風速偏弱，擴散條件逐漸轉差，汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級，中午前局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空氣品質

延伸閱讀

高雄空品堪慮 今整天可能是「橘色提醒」

環團要求蘇貞昌減煤治空汙 環保署：空品呈改善趨勢

旗艦店等級！他曝好市多北台中店商品 網一看驚：想搬去台中

未來一周東北風一波波 吳德榮：北台灣降雨稍轉涼

相關新聞

擴散條件差+臭氧濃度上升 中南部空品拉橘色警報

空品監測網指出，今天受東北風影響，中部以北地區擴散條件佳，空氣品質良好；南部地區位在下風處，易累積汙染物；明天雲嘉南以南...

豆製品稽查 3家廠商違規最高遭罰16萬

台灣健身風氣興盛，許多民眾會選擇豆漿、豆腐等來作為蛋白質的補充來源。但衛福部食藥署今年針對國內豆製品製造業稽查抽驗58件...

元旦疏運計畫出爐！旅遊湧車潮怎麼避免塞車看這裡

明(110)年元旦連假為110年1月1日(星期五)至1月3日(星期日)共3天，為維持高速公路行車合理服務水準，高速公路局...

聚焦銀髮 敏惠醫專高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心揭牌

台南市柳營區敏惠醫專今舉行「高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心」揭牌儀式，校方表示，因應老人醫學發展趨勢，聚焦銀髮族群牙齒咀嚼照護...

國際移民日活動基隆登場 當日海科館全館免費

為慶祝12月18日到來的「國際移民日」，移民署與基隆市政府合作，於12月5日（周六）上午10時至下午4時，在基隆市國立海...

飯店櫃檯曝訂房3大眉角！揭詐騙手法狂喊：不要信

出外住旅宿有不少「眉角」需要注意，一名連鎖飯店櫃檯近日在網上發文，整理三大重點，提醒旅客旅遊時須多加小心。他呼籲，不想被詐騙就不要用某網路平台下訂旅宿、訂單仔細查看是否含早餐與床鋪、臨時取消務必通知飯店與訂房平台，避免被扣錢。

無抗飼養！抗生素飼料添加物9種 未來4年要再淘汰3種

國際間在畜牧業推廣「無抗飼養」，也就是不採用抗生素為飼料添加劑，農委會從2000年開始，逐步刪除(禁用)36項含藥物飼料...

中油船1年3次意外 守護藻礁公投盼衝破35萬門檻

中油第三天然氣接收站拖船本月20日在大潭電廠外海失去動力漂到岸邊擱淺，搶救大潭藻礁行動聯盟等環團批評，今年三月擱淺已傷害...

悠遊卡推出中華郵政VISA悠遊金融卡 加值還送回饋金

金融卡與悠遊卡結合！為提供民眾更便利的服務，悠遊卡公司與中華郵政合作，即日起推出「中華郵政VISA悠遊金融卡」，且即日起...

北捷「捷客鮮」舉辦快閃活動 限定推出鰻魚華飯

節氣「大雪」即將到來，「Metro Taste 捷客鮮」在12月7日傳統二十四節氣中「大雪」這一天，將在捷運中山站快閃推...

國衛院研發新止痛藥 與嗎啡一樣強但不易便秘且更安全

嗎啡是歷史悠久的止痛藥，已被人類使用超過一百年，其效果強大，在癌症末期病人的安寧療護上很常用，但副作用也相當強，也有成癮...

元旦三天連假 高公局預估跨年和迎日出恐現車潮

明年元旦連假即將到來，為明年1月1日至1月3日共三天，交通部高速公路局表示，這次元旦連假前一日（12月31日），預計有大...

熱門新聞

好市多黑色購物週首日優惠公開！大電視、洗碗機、金條、尿布全都有

好市多黑色購物節開跑 主打82吋電視、金條十盎司

一張圖看天氣！ 兩波東北風挾帶雨勢 周末降溫全台有感

黑五熱潮退？ 好市多內湖店開店前排隊人潮僅百人

好市多「黑色購物節」優惠商品曝！登入民眾過多 APP一度無法載入

今北部及東北部天氣轉涼降雨 本周兩波冷空氣來襲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。