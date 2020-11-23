聚焦銀髮 敏惠醫專高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心揭牌

台南市柳營區敏惠醫專今舉行「高齡者咀嚼吞嚥暨保健中心」揭牌儀式，校方表示，因應老人醫學發展趨勢，聚焦銀髮族群牙齒咀嚼照護，將護理科、牙體技術科及長期照顧專業領域學生，培養跨領域人才，縮短學用落差，讓畢業學生在就業市場上搶得先機。

衛生福利部正推動從2016年到2021年口腔保健五年計畫，敏惠今年初經教育部技優計畫核定獲得獎助「高齡者咀嚼吞嚥暨口腔保健中心」設置，今辦理揭牌儀式，邀請敏惠董事長沈秀春、校長葉至誠、衛福部長期照顧司長祝健芳、新營營新醫院院長黃瑞明等人與會。

校方說，該中心設置主要因應高齡發展趨勢，老人醫學越來越強調由預防醫學、健康促進，以提升長者健康素質。

學校推動過程借鏡日本國際先進經驗，且結合臨床實務單位，如「高雄市立小港醫院（委託高醫經營）」共同合作，除學校跨領域的人才，包含護理科、牙體技術科及長期照顧專業領域學生加入學程學習；也對於正從事長期照顧專業者提供相關培訓。

另外，也積極拓展到社區，讓長輩能夠進入到中心來進行一日學堂，透過這些活動及教學，讓長輩對咀嚼吞嚥及口腔保健有充分知能，以提升口腔保健，嘉惠長者。

校方今也舉行長期照顧與健康促進管理學科51名學生，辦理授服及授證儀式，該批學生明年2月1日將與學校所簽訂產學單位前往有酬實習，且同步參加教育部展翅計畫。

葉至誠說，校方有非常完整周延辦學計畫，包含五年公費培養、就業保證、深耕厚植，以培育社會及專業急需的長期照顧的專業人才，為職場所需，為社會所用。