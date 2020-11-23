國際移民日活動基隆登場 當日海科館全館免費
為慶祝12月18日到來的「國際移民日」，移民署與基隆市政府合作，於12月5日（周六）上午10時至下午4時，在基隆市國立海洋科技博物館舉辦多元文化系列活動，當天海科館全館免費開放，並準備總價達5萬元的獎品供現場民眾摸彩。
移民署表示，國內新住民、移工已逾100萬人，是台灣經濟的重要推手，今年移民署將與基隆市政府合作舉辦國際移民日系列活動，除表揚新住民，現場也會有埃及中東舞蹈、伊朗達夫鼓、蒙古舞、印尼、緬甸傳統舞蹈等表演登場，另有來自於韓國、越南、泰國、印尼等新住民準備家鄉美食，供現場民眾享用。
此外，當天活動現場除了海科館免費入館，也有摸彩活動，獎品包含三合一涼暖智慧空氣清淨機、健康氣炸鍋等，總價高達5萬元；11月23日至11月30日活動期間，只要在臉書活動貼文留言回答有獎徵答，按讚並標註兩名親友，就有機會抽到200元禮券，歡迎民眾踴躍參加。
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