國際移民日活動基隆登場 當日海科館全館免費

為慶祝12月18日到來的「國際移民日」，移民署與基隆市政府合作，於12月5日（周六）上午10時至下午4時，在基隆市國立海洋科技博物館舉辦多元文化系列活動，當天海科館全館免費開放，並準備總價達5萬元的獎品供現場民眾摸彩。

移民署表示，國內新住民、移工已逾100萬人，是台灣經濟的重要推手，今年移民署將與基隆市政府合作舉辦國際移民日系列活動，除表揚新住民，現場也會有埃及中東舞蹈、伊朗達夫鼓、蒙古舞、印尼、緬甸傳統舞蹈等表演登場，另有來自於韓國、越南、泰國、印尼等新住民準備家鄉美食，供現場民眾享用。