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飯店櫃檯曝訂房3大眉角！揭詐騙手法狂喊：不要信

聯合新聞網 / 綜合報導
外出旅遊住宿有許多眉角。聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
外出旅遊住宿有許多眉角。聯合報系資料照／記者陳易辰攝影

出外住旅宿有不少「眉角」需要注意，一名連鎖飯店櫃檯近日在網上發文，整理三大重點，提醒旅客旅遊時須多加小心。他呼籲，不想被詐騙就不要用某網路平台下訂旅宿、訂單仔細查看是否含早餐與床鋪、臨時取消務必通知飯店與訂房平台，避免被扣錢。

一名職業為連鎖飯店櫃檯的網友在臉書專頁「靠北住宿2.0」發文，他整理了三大重點，呼籲旅客下訂旅宿時要多注意。第一點，他表示，最近平均一周會接到兩三通來電詢問，內容大致說自己接到電話，自己的訂單因為飯店人員的疏失，做成了12筆的訂單。 需要信用卡詳細資料做取消。

該網友直呼「不要相信他」，這是因為某訂房平台資料外洩，才會有各種詐騙集團找上門，飯店方拿到訂單的時候，根本沒有信用卡資料，只有一張訂單，有時連本名都沒有，也無法操作付款方式，或者有客戶端的信用卡資料，他強調「這是詐騙、是詐騙、詐騙！很重要所以說三次」。

第二點，旅宿業者接到訂房平台的時候，只會依照訂單，依訂單內容去訂房。因此下訂時請仔細看看訂單內容，如含早餐、不含早餐、雙人房、雙床房等，不要來了飯店，進了房間才發現不對，和飯店櫃檯大吼大叫說自己要的是其他房型，或者明明就沒早餐，卻在餐廳大吵大鬧，不付早餐費去吃霸王餐。

第三點，若臨時取消行程，無法如期入住，一定要讓飯店知道，最好也順便告知訂房平台，取消後也要時時刻刻注意自己的訂單，有沒有被收費，不要被收了錢不知道，然後過了一個月之後才來大哭大鬧，先是苦苦哀求、再來威脅恐嚇，最後心不甘情不願的丟下一句「再也不會訂你們飯店了」。他強調，旅宿業者收錢的當下一定會通知客戶端，不要視而不見這個通知。

該網友也說，若想要升等房型，記得對飯店櫃檯人員好一點，畢竟訂單能夠升等與否，權利在他們手上。Check in 完之後，對櫃檯微笑說一聲謝謝，會讓大家多了更多服務的熱忱。

詐騙集團 訂房

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