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無抗飼養！抗生素飼料添加物9種 未來4年要再淘汰3種

聯合報 / 記者彭宣雅/台北即時報導
響應世界動物衛生組織(OIE)提倡「世界抗生素覺醒周」，防檢局舉辦宣誓活動，希望畜牧業者謹慎使用抗生素，避免細菌性抗藥性。記者彭宣雅／攝影
響應世界動物衛生組織(OIE)提倡「世界抗生素覺醒周」，防檢局舉辦宣誓活動，希望畜牧業者謹慎使用抗生素，避免細菌性抗藥性。記者彭宣雅／攝影

國際間在畜牧業推廣「無抗飼養」，也就是不採用抗生素為飼料添加劑，農委會從2000年開始，逐步刪除(禁用)36項含藥物飼料添加物(AGP)，現階段仍有9項國內可合法使用，農委會防檢局計畫未來4年內，要再禁用其中3項，改以益生菌替代。

響應世界動物衛生組織(OIE)提倡「世界抗生素覺醒周」，防檢局舉辦宣誓活動，希望畜牧業者謹慎使用抗生素，避免細菌性抗藥性。

疾管署副署長羅一鈞表示，每年有70萬人因為抗藥性細菌感染過世，威脅不亞於新冠肺炎疫情，平時沒有感受到，這是慢性的威脅，不如從人、動物、環境面，減少細菌突變以及演化，抗藥性細菌不如新冠肺炎疫情，不是有某項神奇的解藥可以解決問題，因此必須減少威脅產生。

他表示，因為新冠肺炎疫情，從上半年到現在，因為感冒類流感就醫的人次減少很多，也創下歷史新低，上半年加護病房MRSA金黃葡萄球菌，醫學中心的革蘭氏陰性菌下降比過去更明顯，顯示醫療院所更重視抗生素管理，民眾更重視洗手等衛生習慣，是疫情帶來好的影響。

現階段國內可以合法使用於飼料添加物的9項抗生素，包括安痢黴素、阿美拉黴素、培可黴素、思黴素、富樂黴素、六肽黴素、磺胺二甲嘧啶、泰妙素、泰黴素等9項，其中3項未來4年內將禁用，至於是哪3項，防檢局還要再與產業界討論。

防檢局副局長徐榮彬表示，這些抗生素飼料添加劑，是國內畜禽產業使用於促進生長以及減少疾病產生，並非一般治療使用的抗生素；他舉例「歐羅肥」，也是低劑量的抗生素，過去在國際上可以使用，可以促進生長、減少疾病發生，動物就能安全成長，後來逐漸發現抗藥性細菌產生，後來就不能使用，國際上也刪掉，並非只有台灣，目前飼料中添加的這些藥物防檢局已經刪除了大部分。

徐榮彬表示，現在剩下9項要刪除那些，會考慮會造成抗藥性細菌的品項會刪除，也會參考國際建議，若國際認為是安全的，也會繼續使用；目前歐盟將含藥物飼料添加物(AGP)都刪除，目前飼養家畜家禽都是飼養前半段合法使用，等待防檢局禁掉後，就會買不到；現階段逐項再減，真正的時間點還要再跟業界討論。

他說，現階段的禁用期程，仍在與畜禽業界溝通，但目前4年內逐年禁止3項。這些禁用後，益生菌、酸類目前研發很多品項可以讓農民替代使用。

抗生素 新冠肺炎 疫情

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