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中油船1年3次意外 守護藻礁公投盼衝破35萬門檻

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
搶救大潭藻礁行動聯盟今天在立法院舉辦公投二階連署記者會。記者吳姿賢／攝影
搶救大潭藻礁行動聯盟今天在立法院舉辦公投二階連署記者會。記者吳姿賢／攝影

中油第三天然氣接收站拖船本月20日在大潭電廠外海失去動力漂到岸邊擱淺，搶救大潭藻礁行動聯盟等環團批評，今年三月擱淺已傷害大片藻礁，且「現在擱淺的是工作船，未來是天然氣船」，難保未來不會發生更嚴重意外。守護藻礁公投連署兩周衝破1萬人，通過第一階段門檻，12月上旬將展開二階連署，環團呼籲民眾加入，盼衝破35萬安全門檻。

守護藻礁公投第二階段連署書門檻為28萬9667份，但評估資料錯漏等問題，安全數為35萬份，預計12月上旬展開二階連署。明年公投日訂在8月28日，扣除整理連署書、中選會清查、60日戶政機關核對、10日公投成立公告及公投日90日前公告等行政作業流程，推估要在明年2月底達到連署人數，時間剩下三個月，相當緊迫。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，中油觀塘天然氣去年12月在台北港進行沉箱工程造成三名外籍工人死亡，今年3月中油工作船也擱淺大潭藻礁，傷害大面積藻礁跟柴山多杯孔珊瑚，現在才過沒多久，20日又發生擱淺事件，就是因為當地海象不佳，「政府一定要將此地作為唯一方案嗎？」將努力尋找各黨派立委召開公聽會釐清問題。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，去年12月至今還沒滿一年，中油就發生三次重大工安事件，先前中油在環保署審查因應方案時，不斷保證不會再發生同樣事件，且現在擱淺的都是工作船，「若建港完成以後擱淺的就是天然氣船，中油有能力做好嗎？」從此三次工安事件可發現，中油施工品質非常堪慮。

陳憲政呼籲，此次事故沒有調查清楚前，中油應立即停工且要嚴懲，這次公投題目希望第三天然氣接收站可以遷離大潭海域，訴求非常單純，因為大潭海象惡劣，不適合蓋天然氣接收站，台灣有更適合、安全的地方。此次公投有重大意義，中油、經濟部都說沒有替代方案，但公投第二階段已經箭在弦上，一個國家如此重大的經濟建設，居然沒有其他方案可說非常離譜，中油、經濟部應立即提出替代方案，「而非坐著等以為公投不會過」。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，雖然還無法正式連署，但民眾可以先登記，可在第一時間收到連署書。明年公投日期是8月28日，若錯過要再等兩年，屆時藻礁生態會被破壞相當嚴重，盼明年就可順利公投。大潭海象條件惡劣，一再發生擱淺事故，根本不是好的天然氣接收場址，且藻礁生態系全世界罕見，不但是台灣海洋客家文化重要根基，也是天然海防，應該好好保存。

環境法律人理事長張譽尹說，年滿18歲、未受監護宣告、在中華民國居住六個月以上者都可以參與連署公投，希望有更多年輕人連署，不只是一般的社會大眾，尤其大學裡各系所、社團、系學會都可以發動。台灣公民參與協會理事長何宗勳說，此次連署目標35萬人可說相當艱鉅，希望關心環境的民眾可以全力支持。

公投 中油 大潭藻礁

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